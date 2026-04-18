Controlli contro lo spaccio nel centro storico di Lecce, il Gico arresta un uomo con cocaina e una pistola

Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio nel cuore del capoluogo. I finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce hanno tratto in arresto, nei giorni scorsi, un uomo di nazionalità albanese trovato in possesso di droga e un’arma.

L’operazione è scattata durante gli ordinari servizi di pattugliamento. I militari lo hanno notato aggirarsi tra le strade del centro storico di Lecce con un atteggiamento che ha subito destato sospetto. Fermato per un controllo, l’uomo – da anni residente in città – è stato trovato in possesso di diversi involucri di cocaina, già suddivisi in dosi.

Le indagini si sono rapidamente spostate presso l’abitazione temporanea del sospettato e sul suo motoveicolo. Le perquisizioni approfondite hanno permesso di rinvenire circa 150 grammi di cocaina complessivi, materiale vario per il taglio e il confezionamento delle dosi e una pistola con matricola abrasa, priva di munizionamento.

Al termine della verifica, è stato arrestato in flagranza di reato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, in attesa di giudizio.

Naturalmente, il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo all’esito di una sentenza irrevocabile di condanna, in linea con il principio di presunzione di innocenza.