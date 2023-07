Il Salento dall’alba al tramonto, cosa vedere in un giorno

Il Salento d’estate mostra il suo volto migliore, quello fatto di panorami mozzafiato, di angoli da scoprire, di luoghi da visitare, di tradizioni da non perdere. Quando un turista sceglie di trascorrere le vacanze in una delle tante località affacciate sul mare o in uno degli incantevoli borghi dell’entroterra sa già cosa vedere, in quale acqua dalle mille sfumature di blu tuffarsi o quali piatti tipici o prodotti locali assaggiare prima di tornare a casa, ma se avesse solo un giorno a disposizione, basterebbe per innamorarsi di una terra dalle mille opportunità? Ecco un tour dei posti più belli da visitare, dall’alba al tramonto.

Alba al faro di punta Palascia, tramonto sullo Ionio

Guardare l’alba al faro di Punta Palascia dovrebbe essere un appuntamento fisso da segnare in agenda quando si programma un viaggio. Non c’è modo migliore per cominciare la giornata se non lì, dove il mar Adriatico e il mar Ionio si incontrano, dove sorge il primo sole, dove se il cielo lo permette si possono ammirare i monti dell’Albania. A questo punto le alternative sono due: o si “scende” percorrendo uno dei tratti di costa più belli, come un ‘balcone affacciato sul mare lo avevamo definito in un articolo, fino a Castro, passando per Porto Badisco, rinomata per la Grotta dei Cervi, la “Cappella Sistina” del Neolitico e Santa Cesarea Terme, la regina che parla d’oriente o ci si ferma a Otranto, per un giro nel centro storico e alla Cava di Bauxite prima di raggiungere San Foca e Torre dell’orso. Sosta d’obbligo ai Faraglioni di Sant’Andrea, alle due sorelle e alla Grotta della Poesia.

A questo punto, potreste concedervi una passeggiata in uno dei Comuni che non avranno la fortuna di affacciarsi sul mare, ma che possono vantarsi di ‘nascondere’ gioielli che vale la pena visitare. C’è Galatina, ad esempio, con la sua basilica o Nardò. Lo Ionio da qui è a un passo e offre diverse alternative, tutte incantevoli: Torre Lapillo, Torre San Giovanni, Punta Prosciutto, Porto Selvaggio. Certo è che non potete perdervi lo spettacolo del tramonto che sia a Porto Cesareo o a Gallipoli. Un consiglio, se scegliete la Città Bella non dimenticate di visitarla tutta. Gallipoli è una chicca. Vi resta tempo? Bene, allora finite la giornata alla finibus terrae, la bianca Santa Maria di Leuca.

Macinerete chilometri, sarà forse una sfacchinata, ma ne varrà la pena.