Melendugno, arrestato 32enne per spaccio. Sequestrati droga e contanti

Continua senza sosta l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nel Salento. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Melendugno hanno portato a termine un’operazione di servizio che ha condotto all’arresto in flagranza di un 32enne del luogo.

L’operazione è scattata durante un ordinario pattugliamento del territorio. I militari hanno fermato il giovane per un controllo stradale, ma il suo atteggiamento nervoso e sospetto ha spinto gli operanti ad approfondire gli accertamenti. Grazie all’intuito dei militari, l’ispezione è stata estesa rapidamente dal veicolo all’abitazione dell’uomo.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 78 grammi di hashish; 5 grammi di cocaina; 900 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività illecita; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il 32enne è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.