Maglie, al via il nuovo Presidio di Riabilitazione Robotica, il dono di Vita Carrapa diventa realtà

La tecnologia più avanzata al servizio della cura e il cuore grande di una cittadina si incontrano a Maglie. Aprirà ufficialmente le porte il 1° maggio il nuovo Presidio riabilitativo ad alta tecnologia e robotica del Dipartimento di Riabilitazione della ASL Lecce. La struttura, situata all’interno del PTA (Presidio Territoriale di Assistenza), è stata realizzata grazie alla generosa eredità della signora Vita Carrapa, che ha trasformato il proprio patrimonio in una speranza concreta per i pazienti con gravi disabilità motorie e neurologiche.o

Il Centro non è solo un presidio di assistenza, ma un vero polo tecnologico d’avanguardia. I locali, completamente ristrutturati, ospitano dotazioni di ultima generazione progettate per personalizzare i protocolli di cura:

Riabilitazione Robotica: Utilizzo di end effector ed esoscheletri per adulti per il recupero motorio.

Diagnostica e Analisi: Laboratori per l’analisi del movimento, EMG di superficie, ecografia e onde d’urto per il trattamento di patologie neurodegenerative.

Realtà Virtuale: Sistemi immersivi che simulano ambienti di vita quotidiana per facilitare il recupero funzionale, oltre a piattaforme di teleriabilitazione domiciliare.

Supporto Multidisciplinare: Servizi dedicati alla logopedia e alla riabilitazione neuropsicologica.

La realizzazione di quest’opera porta con sé una storia di profonda solidarietà. La signora Vita Carrapa, scomparsa nel 2019 a 95 anni, aveva nominato la ASL Lecce erede universale. Il suo patrimonio, composto da una casa e liquidità per circa 3 milioni di euro, è stato interamente vincolato alla nascita di una struttura di cura nel Comune di Maglie, intitolata alla memoria di “Carrapa Paolo e sorelle”.

Soddisfazione è stata espressa da Cristina Del Prete, Direttrice del Dipartimento di Riabilitazione:“I pazienti verranno indirizzati qui dai reparti di post-acuzie e dai presidi del Dipartimento. Questo centro ridurrà la mobilità passiva verso altre regioni, segnando un netto cambio di passo per la sanità salentina.”

Il Commissario Straordinario, Stefano Rossi, ha sottolineato il valore etico dell’operazione: “Garantiamo qualità e tecnologie migliori grazie a un gesto di straordinaria generosità. Il Centro è oggi un simbolo concreto di solidarietà e amore per il prossimo.”

La presentazione ufficiale delle attività e il taglio del nastro avverranno lunedì 27 aprile alle ore 9.30, presso la sede di via Ospedale a Maglie. Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova era per la medicina riabilitativa del territorio.