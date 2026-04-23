Lecce Capitale della Vespa, al via la stagione 2026 delle rievocazioni storiche

Lecce si prepara a diventare l’epicentro del motorismo d’epoca. Sarà proprio il capoluogo salentino ad inaugurare ufficialmente la stagione 2026 del Vespa Club d’Italia.
Sabato 25 aprile riflettori puntati sulla “Coppa Città di Lecce 2026”, evento che assume una doppia valenza agonistica, si tratta, infatti della 1ª tappa del Campionato Nazionale Rievocazioni Storiche e della 1ª tappa del Campionato Regionale di Regolarità Puglia-Basilicata.
L’evento, curato dal Vespa Club Lecce, vedrà la partecipazione di 85 equipaggi provenienti da ogni parte d’Italia. Il programma della giornata prevede la partenza alle 12:30 presso il Circolo Tennis “Mario Stasi” di Lecce; prove di abilità in Piazza Francesco Castromediano di Lynburgh, nel Comune di Cavallino e le premiazioni: Ore 18:00 (circa), nuovamente presso il Circolo Tennis “Mario Stasi”.
«Portare a Lecce la prima tappa del Campionato Italiano è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara il Presidente del Vespa Club Lecce, Gianluca Maroccia. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità concreta per raccontare il nostro territorio unendo passione sportiva e memoria storica».
Non solo regolarità, ma anche cultura. Durante la manifestazione, un commissario nazionale valuterà i mezzi iscritti al Registro Storico Vespa. L’iniziativa aderisce al progetto “Tutela dell’identità della Vespa”, con un focus particolare sui modelli “faro basso”, icone intramontabili della produzione originale.
I modelli di maggior pregio saranno premiati da Gianluca Paradiso, Commissario del settore Storico-Culturale per la Regione Puglia e Basilicata.
L’evento si svolge sotto l’egida del Vespa Club d’Italia e con il prezioso supporto dell’ente di promozione sportiva Motornext, garantendo standard organizzativi di eccellenza nazionale.