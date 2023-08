Le maglie di Cadiz-Lecce all’asta per l’Associazione “Pronto Soccorso dei Poveri”

Calcio e associazionismo insieme per aiutare i più bisognosi.

È questa l’ultima iniziativa che vede coinvolti l’Associazione “Pronto Soccorso dei Poveri”, presieduta da Tommaso prima e l’Unione Sportiva Lecce.

Il Sodalizio di “Via Colonello Costadura”, infatti, ha promosso un’asta di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto interamente in favore dell’associazione “Pronto Soccorso dei Poveri” che da diversi anni opera sul territorio salentino a supporto delle famiglie bisognose e persone indigenti, con aiuti concreti e l’acquisto di beni di prima necessità.

La società giallorossa per il tramite della piattaforma online dell’associazione Onlus “Un’azione per un sorriso” ha messo all’asta le maglie indossate in occasione della gara internazionale dello scorso 6 agosto Cadiz – Lecce.

Per partecipare all’asta di beneficenza (si chiuderà giovedì 31 agosto alla stessa ora basterà andare sul sito: www.unazioneperunsorriso.it e cliccare nel banner a destra “aste di beneficenza”

Una nuova iniziativa per aiutare le persone sfortunate, quindi, che mette insieme due eccellenze del territorio.