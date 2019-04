Una stella salentina brilla alla Nasa, Galatina riabbraccia e incorona l’astrofisica Silvia Protopapa

È nata e cresciuta a Galatina, si è laureata in Fisica all’Università del Salento con 110 e lode e adesso… beh, adesso è un’affermata astrofisica a livello internazionale e la principale ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Spaziali del prestigioso Istituto di Ricerca in Boulder, nello Stato del Colorado (USA), nonché co-Investigator della missione spaziale New Horizons Kuiper Belt Extended Mission della NASA.

Martedì prossimo la città di San Pietro e Paolo riabbraccerà Silvia Protopapa e il Presidente della Provincia di Lecce, insieme al Sindaco Marcello Amante e al dirigente scolastico del Liceo “A. Vallone” Maria Rosaria Bottazzo, che ha frequentato da studentessa, le conferiranno un riconoscimento per i suoi alti meriti professionali che danno lustro anche al Salento.

La giovane scienziata è parte integrante del team scientifico di una prestigiosa missione. La navicella spaziale New Horizons, in viaggio da 13 anni, nel 2015 ha sorvolato il pianeta Plutone ed il 1° gennaio 2019 ha sorvolato Ultima Thule, il corpo cosmico più lontano mai visto raggiunto da una sonda.

L’astrofisica galatinese dal 2006 è in giro per il mondo presso i più prestigiosi Istituti di Ricerca mondiali: dal Max Planck Institute for Solar System Research (Germania), al Department of Astronomy dell’Università del Maryland (USA) e dal 2018, come Principal Scientist al Department of Space Studies del Southwest Research Institute, Boulder (Colorado).

Il programma

Martedì, 9 aprile, alle 9.30, Silvia Protopapa tornerà nel suo Liceo e parlerà a studenti e docenti tenendo una relazione intitolata “Un viaggio nelle tenebre del Sistema Solare”. Al termine il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva consegnerà alla scienziata il riconoscimento per i meriti professionali. Anche l’Istituto offrirà una sua attestazione. All’incontro saranno presenti studenti, docenti e dirigenti anche di altre scuole.

Il programma del pomeriggio presso il Cinema Tartaro, alle 18.30, invece, prevede tra gli altri l’intervento del prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta e del direttore del 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Lecce Alessandro Pellegrini. Seguirà una relazione di Silvia Protopapa dal titolo “La sonda New Horizons ai confini del sistema Solare”, poi l’ospite dialogherà con il pubblico e con le associazioni culturali, sociali e sportive di Galatina che non hanno voluto mancare l’appuntamento. Al termine, il sindaco di Galatina consegnerà un attestato a Silvia Protopapa.

Ci sarebbe tanto da dire e da scrivere sulla questione seria e preoccupante della fuga dei cervelli dall’Italia. Ma forse non è questa la sede, la gioia di riabbracciare una figlia del Salento che brilla alta è più forte di ogni triste considerazione. Per il momento.