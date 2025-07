Rifiuti urbani, al Comune di Lecce un attestato di merito della Regione Puglia

Lecce Comune virtuoso nella gestione dei rifiuti.

L’Amministrazione di Palazzo Carafa, con l’Ufficio Ambiente, è stata premiata, a Bari, nell’ambito del convegno “Economia circolare in festa. Buone prassi e sfide nella gestione dei rifiuti urbani”, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia.

Il Comune ha ricevuto un attestato di merito per i risultati conseguiti nella raccolta differenziata nell’anno 2024.

“Un risultato che ci inorgoglisce e costituisce il giusto riconoscimento al lavoro svolto – dice l’assessore Severo Martini. Abbiamo raggiunto il 70,53 per cento di differenziata, e siamo sempre più impegnati per migliorare, ben consapevoli di quanto questo sia importante per il territorio”.

L’assessore Martini, accompagnato dal funzionario Renato Brunetti, è stato premiato dall’assessore regionale all’Ambiente, Serena Triggiani.