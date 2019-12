Attivata a Poggiardo la risonanza magnetica articolare. Rollo, “Prosegue l’opera di rilancio dei Presidi territoriali di Assistenza

“Prosegue l’opera per garantire servizi in prossimità dei luoghi di vita delle persone in particolare per i pazienti affetti da malattie croniche. Tutto questo per dare un vero rilancio ai Presidi Territoriali di Assistenza, auspicando per il territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario di Poggiardo anche una tempestiva attivazione dei posti letto previsti dal Piano di Riordino”, con queste parole Rodolfo Rollo, Direttore Generale della Asl di Lecce ha commentato l’inaugurazione della risonanza magnetica articolare di cui il Presidio Territoriale di Assistenza di Poggiardo si è dotato.

Si è svolta nella giornata di oggi, infatti, alla presenza di Rollo e di Virna Rizzelli, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Poggiardo, l’inaugurazione della nuova risonanza magnetica di cui si è dotato il nosocomio salentino. Si tratta di un modello Esaote S-SCAN sn 7591, acquistato con fondi FESR 2014/2020 e deliberata con DG n 1381 del 12/06/2018.

“È un ulteriore tassello del percorso che avviato per il rilancio di questo PTA”, ha invece dichiarato Rizzello. “Questo servizio si aggiunge agli altri già attivati all’interno del Distretto come i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) relativi alle principali patologie cronico degenerative e alle condizioni clinico assistenziali a maggior impatto sociale, quali: quelli per pazienti affetti da Diabete mellito, Ipertensione arteriosa, Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva”

Al taglio del nastro era presente il sindaco di Poggiardo, Giuseppe Colafati: “Nel percorso che vede tante attività già attivate, ma anche altre da attivare. L’installazione della nuova RMN è un passo importante per il PTA di Poggiardo ma anche per tutto il territorio salentino”.

La nuova risonanza magnetica è stata posizionata in locali completamente riqualificati, dove a breve sarà trasferita tutta la diagnostica radiologica.