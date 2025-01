Prevenzione incendi, nel territorio di Gallipoli attivate due termo camere

A Gallipoli è stato completato e attivato un avanzato sistema di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi nelle aree di interfaccia urbano-rurale. Questo progetto, finanziato dalla Regione Puglia per un importo di 75 mila euro, nell’ambito del Programma Operativo Complementare del POR Puglia 2014/2020 (Asse V – Adattamento al cambiamento climatico), rappresenta un passo fondamentale nella protezione del territorio e del suo prezioso patrimonio naturale.

L’infrastruttura si avvale di tecnologie all’avanguardia capaci di monitorare costantemente il territorio, garantendo la rilevazione tempestiva dei principi di incendio anche in condizioni ambientali difficili. Il sistema optronico, basato su sensori ottici e termici ad alta precisione, è supportato da un software di analisi in tempo reale che consente la geolocalizzazione immediata delle criticità e la trasmissione delle segnalazioni agli operatori preposti. È stata inoltre sviluppata una rete digitale che facilita il coordinamento operativo tra i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze, assicurando una risposta rapida ed efficace.

Il progetto, realizzato grazie alla stretta collaborazione tra enti pubblici, associazioni di protezione civile e partner tecnici, ha visto l’installazione dei dispositivi in punti strategici del territorio, come l’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” e il “Parco Regionale di Sant’Andrea e Punta Pizzo”. La copertura garantita da queste postazioni permette di proteggere non solo le aree boschive, ma anche quelle di interfaccia tra ambiente naturale e insediamenti urbani.

Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha dichiarato: “Questo sistema innovativo è un esempio concreto del nostro impegno verso la tutela del territorio e la sicurezza della comunità. Investire in tecnologie avanzate come questa significa proteggere non solo il nostro prezioso patrimonio naturale, ma anche le generazioni future. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, dimostrando quanto sia importante lavorare insieme per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Grazie alla Regione Puglia, ente sempre attento alle esigenze del territorio”.