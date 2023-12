Attivato il Reparto di Pneumologia all’Ospedale di Gallipoli

È stato attivato al 5° piano – torre C dell’Ospedale di Gallipoli il Reparto di Pneumologia con, al momento, i primi 7 posti letto di degenza ordinaria a bassa intensità di cure.

Nella Uosvd di Pneumologia dell’Ospedale di Gallipoli sono stati ricoverati i primi pazienti con insufficienza respiratoria che richiedono ventilazione meccanica non invasiva, non tracheostomizzati. Il trattamento di una eventuale concomitante insufficienza respiratoria grave sarà trattata nei reparti a più alta intensità di cura dello stesso nosocomio. In particolare il reparto si occuperà di: insufficienza respiratoria lieve, monitoraggio cardiopolmonare, polmoniti o affezioni acute a lenta o complicata risoluzione, inquadramento diagnostico-terapeutico di patologie di pertinenza pneumologica, esecuzione di prestazioni e consulenze ad altri servizi ospedalieri, inquadramento dei disturbi respiratori del sonno e attivazione di ambulatori dedicati.

“La riattivazione del Reparto di Pneumologia nell’Ospedale di Gallipoli offre un setting assistenziale quanto mai necessario in una società sempre più anziana e sempre più affetta da cronicità. Noi oggi riapriamo un reparto di Pneumologia con 7 posti letto di partenza, utili a trattare pazienti con insufficienza respiratoria cronica riacutizzata di grado lieve-moderato e pazienti dimessi dalla terapia intensiva generale, che necessitano di un ulteriore periodo di monitoraggio non invasivo. Tale specifica linea assistenziale arricchisce e completa l’offerta sanitaria del Polo Ospedaliero di Gallipoli che è, insieme a quello di Scorrano, un riferimento fondamentale dell’Area Sud Salento” ha dichiarato il Direttore sanitario di Asl Lecce Antonio Bray.

Il Reparto è coordinato da Francesco Satriano, Direttore dell’Uoc Pneumofisiologia territoriale.