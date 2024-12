“Guida sicura” per il personale 118, Fp Cisl Lecce chiede l’attivazione del 3° step del corso

La Fp Cisl Lecce, attraverso il suo Settore Sanità, ha lanciato un appello all’Asl di Lecce e a SanitaService per l’attivazione del terzo step del corso di formazione “Guida Sicura” destinato al personale del 118.

Questa richiesta si inserisce in un contesto più ampio, volto a garantire la massima sicurezza durante le operazioni di soccorso e trasporto sanitario. Il personale del 118, infatti, opera quotidianamente in condizioni critiche, richiedendo competenze di guida specializzate per tutelare sia la propria incolumità sia quella dei pazienti trasportati.

Il corso di “Guida Sicura” è strutturato in più step, ciascuno dei quali approfondisce aspetti specifici della guida in ambulanza. Il terzo step, in particolare, si concentrerà sull’acquisizione di tecniche di guida avanzate e sulla prevenzione dei sinistri stradali. Attraverso simulazioni realistiche e l’analisi di casi studio, gli operatori del 118 saranno in grado di affrontare con maggiore sicurezza e competenza le diverse situazioni di emergenza che possono verificarsi durante il servizio.

“Riteniamo fondamentale che il personale del 118 sia adeguatamente formato e preparato per affrontare le sfide quotidiane del proprio lavoro”, dichiara Antonio Piccinno, Coordinatore Provinciale Sanità della FP CISL Lecce. “La guida sicura è un elemento cruciale per garantire l’efficienza e la sicurezza del servizio di emergenza urgenza. Per questo motivo, chiediamo all’Azienda di dare seguito alla nostra richiesta e di attivare al più presto il terzo step del corso di formazione”.

Il sindacato è convinto che investire nella formazione del personale sanitario sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e per valorizzare il ruolo degli operatori. Il corso di “Guida Sicura” rappresenta un passo importante in questa direzione, contribuendo a rendere il servizio di emergenza urgenza sempre più efficiente e sicuro.