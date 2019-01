Autovelox sulla strada statale 16, la paura delle multe corre sui social

Chi percorre la strada statale 16 dovrà fare i conti con due autovelox che il Comune di Melpignano ha installato nel suo territorio, sia in direzione nord che sud. Uno si trova dopo la rampa, vicino ad un’azienda di estrazione di pietra leccese. L’altro, dopo lo svincolo per Cursi, vicino al deposito di una ditta di recapito spedizioni.

Fino a pochi giorni fa, i sistemi tanto temuti dagli automobilisti non erano ancora funzionanti, ma in queste ore sta circolando la voce contraria. Una voce sempre più insistente. Il messaggio in cui si invita tutti a fare attenzione è diventato virale sui social come su WhatsApp.

Che sia attivo o meno, poco importa. Bisognerebbe comunque rispettare il limite di velocità imposto di 90Km/h, sia di giorno che di notte, indipendentemente dalle postazioni a ciclo continuo.

Lo aveva specificato la stessa amministrazione sulla pagina Facebook del Comune per rispondere alle tante domande di chi era desideroso di sapere se fossero attivi o meno. «Non si capisce il perché di tale domanda. Gli autovelox installati non abbassano il limite di velocità già esistente sulla SS 16 e sono ben segnalati. Quindi, per non incorrere in sanzioni è sufficiente rispettare il codice della strada, come sempre» si legge nel post in cui si invita gli automobilisti a una guida prudente, moderando la velocità entro i limiti segnalati ed evitando le distrazioni da smartphone.

Dovrebbe essere così, ma non lo è. Lo ‘strumento elettronico’ che consente di misurare in tempo reale la velocità funziona, ma solo e soltanto nel punto in cui è stato installato. Un dettaglio che non può essere ignorato. Insomma, si presta attenzione per evitare di essere immortalati e di vedersi recapitare le fastidiosissime multe, ma superato l’occhio elettronico chi è al volante torna a correre. Per non parlare dei sorpassi, a volte azzardati, per superare le auto che rispettano le regole del codice della strada.

Quindi ben venga che chi sbaglia sia costretto a pagare, ma questo non vuol dire che basta a fargli cambiare comportamento al volante.