Cosa piace fare ai pugliesi online?

Le attività da fare online sono davvero tante. Anche perché ormai tutto si fa su internet, dal lavoro agli acquisti, passando per la prenotazione di una visita medica. In regioni come la nostra Puglia, però, ci sono delle attività online che hanno un successo maggiore. La Regione Puglia, con il suo programma Puglia Digitale, sta investendo molto per digitalizzare tutte le sue funzioni e comunicazioni nei vari settori (amministrativi, turistici, sanitari) in modo da renderle “smart” e più facilmente fruibili ai cittadini, riducendo così dispendiose code, ignoranze diffuse nelle procedure ed estenuanti pellegrinaggi burocratici.

La Regione rende inoltre disponibili fondi per favorire le stesse imprese nel diventare SMART, sta infatti finanziando le aziende che presentino progetti improntati alla destandardizzazione degli orari, ad esempio attraverso strumenti come la flessibilità in entrata e in uscita, gli orari a menù, la banca delle ore, ecc., e/o delle modalità di lavoro, come appunto telelavoro e smart working. Le facilitazioni alle imprese sono previste dal Programma Operativo 2014-2020 della Regione Puglia.

Da questo punto di vista non mancano le iniziative che puntano a sfruttare le bellezze pugliesi. La città di Brindisi si candida come location per lo smart-working in riva al mare. E’ stato infatti presentato il progetto “Sea Working” che prevede tra l’altro la possibilità per un professionista, che sarà selezionato tra i candidati, di trascorrere un periodo limitato a bordo di una barca a vela attraccata nel porto. L’iniziativa è stata lanciata da una società di consulenza in destination marketing e management e ha il patrocinio del Comune di Brindisi oltre che la partnership di vari soggetti privati.

L’idea è quella, considerata la tendenza di molte aziende ad adottare il lavoro agile in forma stabile, di rendere Brindisi la meta ideale per il “south working“. La proposta, che prevede l’allestimento di uffici con viste mozzafiato, è rivolta a persone che vivono fuori, ma anche a tanti pugliesi e salentini che per il telelavoro preferiscono una meta più vicina alla propria terra d’origine.

Il gioco online

Oltre al lavoro c’è tanto altro. In Puglia, infatti, i giochi come casinò online hanno da sempre riscosso un grande successo. Sappiamo, infatti, che nel 2019 la spesa nella regione è stata superiore dell’1,9% rispetto all’anno precedente, per un totale pari ad 1,11 miliardi di euro. La spesa più cospicua ha interessato Bari e a seguire Taranto.

La crescita si deve in modo particolare al fatto che molti giocatori si rivolgono alle piattaforme online. Qui i giochi sono più numerosi ed il giocatore vi ha accesso in qualsiasi momento anche da dispositivi mobile.

Lo shopping online

Anche il trend degli acquisti online continua a crescere in regione. Lo dimostrano i numerosi portali e-commerce che spopolano in Rete, proponendo prodotti tipici di questa terra con prezzi vantaggiosi e condizioni di acquisto convenienti (ad esempio zero spese di spedizione).

Secondo i dati analizzati da idealo gli articoli maggiormente cercati nell’ultimo anno, che hanno fatto registrare una crescita delle intenzioni di acquisto in Puglia del +87,0%, sono stati scarpe, borse e valigie, moda uomo, orologi, accessori, moda donna e infine gioielli. Ma non solo, queste stesse categorie sono state anche quelle a maggiore crescita rispetto al 2018: moda uomo (+225,3%), scarpe (+103,7%), moda donna (+82,1%), accessori moda (+69,3%), borse e valigie (+32,4%) e orologi (+22,5%). I gioielli, invece, hanno vissuto una lieve decrescita delle intenzioni di acquisto: -8,3%. Per le scarpe, il modello più cercato in assoluto – come riportato anche in passato da altri studi di idealo – sono le Dr Martens da donna. Tra le borse vi è la Michael Kors Jet Set Travel, tra gli orologi l’Apple Watch e tra gli accessori per lui e per lei gli occhiali da sole Ray Ban Aviator.

A livello di genere, per gli uomini il prodotto più cercato è risultato essere il giubbotto Napapijri Jacket Rainforest Winter Men, per le donne invece i leggins Adidas Originals 3-Stripes.

