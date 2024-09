Nuove attrezzature sportive per le palestre delle scuole di Nardò

Palestre degli istituti scolastici di Nardò più ricche grazie all’attrezzatura tecnica e sportiva fornita dal Comune di Nardò.

Si tratta del materiale finanziato con le risorse di un avviso della Regione Puglia finalizzato proprio all’acquisto di questo tipo di attrezzatura da parte di enti locali ed enti di promozione sportiva, associazioni, ecc del territorio regionale.

Il Comune ha ottenuto circa 9 mila euro, con i quali ha proceduto all’acquisto di 30 aerobic stepper, di 10 spalliere svedesi, di 20 set di allenamento (con ostacoli, coni e scala per velocità), di 10 battle rop e di 10 plyometric softbox.

Questa mattina il presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Antonio Tondo ha provveduto a consegnare personalmente il materiale nelle palestre delle scuole del primo e secondo istituto comprensivo, cioè piazza Umberto I, via Manieri, via Bellini, Pilanuova e via XX Settembre.

Sono intervenuti per un saluto anche il sindaco Pippi Mellone e il vicesindaco Maria Grazia Sodero.

“Spesso le palestre dei nostri istituti – spiega Antonio Tondo – sono carenti di attrezzature e materiali per la pratica sportiva e questo impoverisce l’attività sportiva prevista a livello scolastico. Grazie a questo avviso siamo riusciti ad ottenere risorse preziose per rinforzare la dotazione delle palestre e migliorare decisamente le possibilità che i nostri ragazzi facciano un’adeguata attività. Che è importante per la formazione dei nostri ragazzi tanto quanto le altre ore dedicate alla didattica per altre materie”.