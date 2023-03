Ospedale del Sud Salento, svolta un’audizione alla Regione Puglia

Si è svolta nella giornata di ieri un’audizione, all’interno della I Commissione consiliare permanente “Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi” del Consiglio regionale, durante la quale il Responsabile Unico della Programmazione del progetto e l’Ufficio del Rup, hanno svolto una relazione sullo stato di avanzamento della progettazione definitiva dell’Ospedale del Sud Salento.

La Asl di Lecce si è adoperata, contando sulla collaborazione di Anas, per superare le criticità correlate all’ampliamento della Strada Statale 275. Inoltre, per accelerare i tempi per la validazione del progetto, adempimento indispensabile e preliminare per l’approvazione, è stata coinvolta l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio” (ASSET) della Regione Puglia.

Il progetto potrà essere quindi sottoposto a verifiche intermedie e potranno essere recepite in tempo reale tutte le osservazioni che l’Organismo di Validazione deciderà di esprimere.

Il 75% del progetto è stato completato e contiene i calcoli strutturali che verranno sottoposti a validazione prima che il progetto sia ultimato, proprio in un’ottica di accelerazione dei tempi. Si stima che il restante 25% verrà completato entro 30 giorni dalla definizione dei protocolli.

“Siamo al lavoro per redigere un cronoprogramma realistico delle attività necessarie, per disporre di un progetto definitivo approvato e validato, idoneo per essere posto a base di gara dei lavori – ha commentato il Direttore generale Stefano Rossi – contiamo sulla cooperazione tra amministrazioni e istituzioni a incominciare dai Comuni coinvolti, che ringrazio, per non perdere un solo giorno utile”.