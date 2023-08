Cessione del quinto: in aumento le richieste in Italia

Gli italiani hanno aumentato negli ultimi anni le richieste per quanto riguarda i prestiti, spinti da una situazione di maggiore incertezza a livello economico che vede un aumento generale del costo della vita e stipendi al di sotto della media europea.

La cessione del quinto ha come fine quello di ottenere liquidità, senza che vi sia un fine preciso. A confermarlo sono diverse statistiche, che confermano anche un altro trend interessante: la crescita dei prodotti finanziari digitali.

In questo articolo ci soffermiamo su cos’è la cessione del quinto e come mai stiamo assistendo a un aumento delle richieste nel Belpaese.

Cessione del quinto: come funziona

La cessione del quinto non è altro che una forma di prestito personale, a uso di lavoratori dipendenti e pensionati.

Si tratta di un finanziamento che può essere richiesto per scopi inerenti la vita privata o quella familiare, senza l’obbligo di indicare un fine preciso: è quindi ammessa anche la richiesta della liquidità.

Pertanto, per il conseguimento della pratica risulta necessario stipulare un’assicurazione in maniera tale da garantire il saldo del debito residuo qualora subentrassero complicazioni in ambito lavorativo, come ad esempio la perdita del posto di lavoro. La polizza è inclusa all’interno del prestito.

Come funziona la cessione del quinto? La persona si trova a cedere fino a un quinto dello stipendio o della pensione: la rata viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale per poi essere versata all’ente finanziatore.

Perché è una formula così richiesta?

Come abbiamo accennato, negli ultimi anni si è registrata un’impennata delle richieste di cessione del quinto. Le ragioni sono soprattutto le seguenti:

Questo tipo di formula presenta vantaggi importanti per le banche che la concedono.

Le condizioni sono in generale migliori rispetto ad altre formule creditizie, sia per chi rinnova la cessione del quinto, sia per chi effettua l’estinzione anticipata.

Il tasso medio risulta più basso e competitivo rispetto ai tradizionali prestiti personali.

Tali benefici appaiono ancora più soddisfacenti nel caso delle cessioni del quinto disponibili online. Ne è un esempio la proposta di Findomestic, realtà creditizia affermata a livello nazionale da ormai diversi anni.

Tramite l’utilizzo di un simulatore digitale, è possibile conseguire una simulazione del preventivo che vede indicate le diverse clausole, a cominciare dal calcolo dell’importo della rata. Una volta compilato il form, è possibile utilizzare per la sottoscrizione il sistema della firma digitale, senza quindi dover disporre di una PEC.

La procedura è realizzabile da remoto, tramite un device digitale: smartphone, tablet e pc. Il cliente viene accompagnato in ogni passaggio. Dopo aver fatto i primi step online viene contattato da un consulente per quelli successivi.

Inoltre, nella cessione del quinto di Findomestic le spese accessorie sono pari a zero; i loro importi presentano invece un’incidenza di non poco conto nei prodotti standard.

Conclusioni

Abbiamo visto in cosa consiste e come funziona la cessione del quinto, un prestito personale sempre più richiesto in Italia. Questo per via della diffusione delle formule online, le quali si caratterizzano per condizioni non solo degne di nota, ma soprattutto trasparenti, a fronte di un’attivazione che risulta semplice e veloce.