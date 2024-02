In provincia di Lecce aumenta la richiesta per il rilascio dei passaporti, più 62% rispetto al 2022

Per far fronte alle numerose istanze di rilascio del passaporto, inoltrate dai cittadini della provincia di Lecce, la Questura e i Commissariati di Polizia di Stato distaccati, anche nel 2023, hanno messo in campo un importante sforzo organizzativo finalizzato a soddisfare la domande ricevute tramite il portale della Polizia di Stato sulla pagina dedicata

Le richieste acquisite nell’anno 2023 sono state 24.726, aumentando quasi del 62% rispetto al 2022 le cui istanze erano pari a 15.381.

I passaporti rilasciati e consegnati nell’anno 2023 sono stati 24.719, rispetto a quelli rilasciati nel 2022 che sono stati 15.256 mentre le dichiarazioni di accompagnamento ammontano a 995 in confronto alle 485 del 2022.

Attualmente la giacenza dei passaporti rilasciati e non ancora ritirati al 31/01/2024 risulta essere 331.

Il lavoro degli operatori ha consentito di rispondere in maniera opportuna alla massiccia impennata di richieste al fine di garantire ad ogni cittadino il diritto costituzionale alla libertà di movimento.