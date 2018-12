‘Automobilisti avvisati, mezzi salvati’. Ecco il calendario dei controlli di dicembre

Non esistono espedienti che tengano, anche i più originali o tecnologici. Il modo migliore per evitare di beccarsi una multa è rispettare le regole del codice della strada. Punto.

Certo, per un automobilista che si addentra ogni giorno nella giungla urbana è facile commettere qualche piccola infrazione, dovuta più alla fretta o alla disattenzione che alla reale volontà di ‘trasgredire’. Un parcheggio in divieto di sosta, l’uso del cellulare da cui non ci separiamo mai neanche alla guida, dimenticarsi di allacciare la cintura di sicurezza, passare inavvertitamente con il rosso, accedere nelle zone a traffico limitato negli orari non consentiti, solo alcune delle contravvenzioni più comuni.

La più comune – e forse anche la più odiata – è la multa per eccesso di velocità. Se può sembrare banale basta guardare i numeri per capire che non lo è: la guida spericolata è la prima causa di incidenti stradali, anche mortali. Fate attenzione dunque e se non basta ben vengano i controlli, soprattutto se possono servire ad evitare disgrazie e garantire l’incolumità di chi è in strada.

Controlli, come quelli messi a punto dalla Polizia Provinciale sulle strade di competenza e comunicati, puntualmente, nel tradizionale ‘Calendario’, dove vengono indicati i temutissimi autovelox e telelaser.

Il calendario completo del mese di dicembre, come sempre, è scaricabile dal nostro sito (Cliccando qui). Fatto questo, non ci sono più scusanti. Insomma, automobilista avvisato… mezzo salvato!