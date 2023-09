La mamma degli idioti è sempre incinta, e dà alla luce spericolati pirati della strada

Eccolo, è lui, il fenomeno. Ti arriva dietro con i fari a sventaglio, tu lo guardi e ti chiedi mi sposto per lasciarlo andare al diavolo o lo tengo un po’ dietro per fargli perdere quell’inutile tempo che brucia sulla strada? È chiaro che lo fai passare e te lo guardi, con un sorriso misto tra commiserazione e pietà, del resto uno così che effetto può fare…

Non bastano i mille pezzi di cronaca nera che scriviamo e leggiamo, non sono sufficienti i morti e i feriti sulla strada, c’è sempre il potenziale pericolo di turno per sé e per gli altri, che deve rovinarti la giornata lungo la via.

È prassi guidare in maniera sfrontata e non dipende dalla macchina che si ha a disposizione, si corre e basta perché è un modo di fare e forse un modo di essere. Ce ne sono tanti in giro di scombinati che sfidano se stessi al volante e che crescono continuamente di numero.

A te pirata della strada, che sei tale magari inconsapevolmente, il giudizio più secco e il dissenso totale, ricordandoti che non è mai un buon investimento sul futuro il tuo ridicolo tentativo di atteggiarti a pilota.