Occhio alla velocità, attivi gli autovelox sulla Lecce-Brindisi. Ecco dove trovarli

L’autovelox sulla Lecce-Brindisi non è una “sorpresa”. L’istallazione sulla strada statale 613 era stata annunciata nei giorni scorsi, ma da mezzanotte il dispositivo per il controllo della velocità è attivo. Attenzione, quindi, a non premere troppo il piede sull’acceleratore perché gli occhi elettronici non fanno sconti e non ammettono distrazioni o sbadataggini. Anche se fanno storcere il naso a molti automobilisti, l’autovelox – che sarà fisso, funzionante 24 ore su 24 – è stato pensato per cercare di ridurre gli incidenti in un tratto che, in passato, ha fatto da teatro a molti sinistri, alcuni anche mortali.

Dove trovarli?

Gli autovelox sorveglieranno entrambi i sensi di marcia. Chi procede da Brindisi verso Lecce, dovrà fare attenzione al chilometro 24+250. Chi procede nel senso di marcia che dalla città barocca conduce verso in centro messapico, invece, incontrerà il dispositivo al 23+700, a pochi passi dallo svincolo per l’abbazia di Santa Maria a Cerrate.

Ricordiamo che il limite massimo sulla statale è di 110 km/h. Chi non fa attenzione, ha il piede pesante sull’acceleratore, non se ne accorge o rallenta troppo tardi è destinato a ricevere a casa la “cartolina” che immortala l’infrazione. L’obiettivo, infatti, immortalerà i veicoli che sfrecceranno a velocità superiore.

Ogni impianto è “annunciato” da segnali stradali luminosi, posti ad una distanza di 500 metri rispetto al rilevatore di velocità (e sul punto esatto). Serviranno ad informare gli della presenza del dispositivo, in un tratto che si anima ancor di più d’estate, con i tanti, tantissimi turisti che scelgono di trascorrere le vacanze nel Salento e lo raggiungono in auto.

Occhio al contachilometri, quindi, per una questione di sicurezza. E di portafoglio.

Ma quelli già posizionati nel territorio del comune di Trepuzzi non saranno gli unici rilevatori presenti sulla superstrada. Anche il comune di Surbo, poco più a sud, ha in progetto di posizionare altri autovelox per raggiungere lo stesso obiettivo: ridurre drasticamente gli incidenti stradali. Un progetto, per ora.