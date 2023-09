Da qualche giorno è autunno, una stagione amata da molti

Nonostante le temperature ancora gradevoli la stagione autunnale è entrata di diritto da qualche giorno nel calendario 2023 e si presenta, come ogni anno, un periodo interessante e amato da molti.

Se l’estate, infatti, permette al Salento di sprigionare le sue migliori caratteristiche grazie ad un mare invidiatoci in tutto il mondo e a flotte di turisti, sarà l’autunno a raccogliere ugualmente non pochi consensi.

Da una parte i mesi estivi che regalano bellezza e calore, dall’altra l’eccessiva confusione e le alte temperature che non sono apprezzate proprio da tutti ed è così che l’autunno viene proclamata una stagione fresca, piacevole e soprattutto riposante.

A fare da scenario a questa piacevolezza condivisa sono certamente temperature più moderate a seguito di mesi infuocati, colori rilassanti, dal giallo all’arancio, come i tappeti naturali delle foglie che cadono e il profumo del mosto nell’aria.

Ottobre è anche mese di funghi e castagne offerte naturalmente dai boschi, meta di molti appassionati di scampagnate nella natura e di gite fuoriporta.

Insomma, l’autunno non delude proprio tutti e si presenta come il riscatto di chi vive l’estate in modo faticoso e per quanto la bellezza delle nostre coste balneari si intensifica nei mesi più caldi, non da meno è l’entroterra salentino, apprezzato e maggiormente visitato proprio in questo periodo dell’anno.