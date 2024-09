Al via il cantiere del primo lotto della Strada Statale 275. Caroppo, “Giornata storica per il Salento”

“Oggi torniamo a casa con due buone notizie per il Salento e i salentini. La prima è che sono iniziati i lavori del I lotto della SS 275 Maglie-Leuca, il cui cantiere era stato inaugurato qualche settimana fa. In tre anni, se tutto andrà come da programma, il I lotto dovrebbe vedere la luce. Per quanto riguarda invece il II lotto, che è un tratto altrettanto – se non ancora più – importante per il territorio del basso Salento che vive da anni una condizione di marginalità, abbiamo superato alcuni ostacoli tecnici. Abbiamo avuto dal Sottosegretario Ferrante, che ringrazio per essere stato in visita da noi e averci aggiornati nel merito assieme al Commissario dell’opera l’Ing. Marzi, una stima dei costi dei lavori del II lotto pari a circa 240 milioni di euro. Ad oggi il Governo ha già stanziato le prime risorse, pari 18,6 milioni di euro, un importante segnale di attenzione cui dovranno seguire ulteriori impegni economici”, con queste parole l’On.le Andrea Caroppo vicepresidente della Camera dei Deputati, commenta l’avvio dei lavori del primo lotto della Strada Statale 275.

“Per quanto concerne l’iter burocratico, si è aperta la fase autorizzativa che prevede la procedura di verifica di impatto ambientale cui seguiranno tutti i passaggi relativi alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali e la conferenza dei servizi. La seconda buona notizia è che sono partiti i lavori del collegamento ferroviario con l’Aeroporto del Salento, finanziato dal PNRR e da ultimare entro i prossimi due anni. Un vero e proprio sogno che potrà diventare realtà nel 2026 e sarà fondamentale per la mobilità dei salentini e dei turisti, per l’industria e il commercio che da sola non basta. Ora, infatti, la sfida da affrontare è un’altra e cioè quella di mettere a punto un servizio ferroviario che colleghi direttamente e in modo continuativo l’Aeroporto di Brindisi con Lecce e con i principali centri del Sud Salento come ho proposto con ‘Metrosalento’ a dicembre scorso. Per questo motivo è stata importante la presenza dell’assessore regionale Debora Ciliento all’incontro di oggi, perché sarà fondamentale lavorare assieme per farci trovare pronti quando il collegamento sarà ultimato. A questo grande traguardo ci sarà da aggiungere anche il notevole risparmio dei tempi di percorrenza da Lecce a Roma, Milano e Bologna che si otterrà nei prossimi mesi grazie ai lavori sull’Alta Velocità Napoli-Bari e Bologna-Lecce che termineranno secondo le stime entro il 2027, come annunciato dal Commissario Ing. Roberto Pagone.

Un cambiamento epocale per ciascuno di noi e per tutta la provincia di Lecce – conclude. Ringrazio di cuore il Sottosegretario Ferrante per il rinnovato impegno assunto a garantire il completamento celere delle opere e per essersi dimostrato sempre attento e disponibile verso il nostro territorio”.