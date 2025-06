Gallipoli partecipa all’avviso pubblico per la valorizzazione dell’ex casa cantoniera, un nuovo tassello nella rigenerazione urbana

Con delibera di Giunta, il Comune di Gallipoli ha formalizzato la propria partecipazione all’avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia per la concessione migliorativa dell’immobile “ex Casa Cantoniera”, situato lungo la linea ferroviaria Lecce-Gallipoli, in prossimità della stazione cittadina.

La decisione dell’Amministrazione si inserisce in un percorso coerente con le strategie di rigenerazione urbana e valorizzazione territoriale già avviate con il SAC “Salento di Mare e di Pietre”, programma regionale nato nel 2017 che ha visto Gallipoli al centro di una rete di comuni impegnati a promuovere i propri beni culturali e ambientali, attraverso itinerari ciclabili e forme di mobilità sostenibile. In quest’ottica, l’ex Casa Cantoniera si configura come snodo strategico per il potenziamento del sistema urbano e territoriale, in sinergia con altri luoghi. Il Comune intende così dare continuità a una visione di lungo periodo, che riconosce nell’ex Casa Cantoniera un possibile spazio culturale, sociale e turistico, capace di offrire servizi al viaggiatore, accogliere iniziative legate alla mobilità lenta e contribuire alla narrazione identitaria del paesaggio salentino.

“Il bene, sottoposto a vincolo di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali, rappresenta un’importante testimonianza storica del sistema ferroviario e risale al 1885. Riqualificare un luogo significa restituirgli vita e funzione pubblica – dichiara il sindaco Stefano Minerva – e noi crediamo che l’ex Casa Cantoniera, se integrata in un progetto di sistema, possa diventare un presidio vivo di cultura, accoglienza e memoria collettiva, uno spazio per mostre, per la creatività e per gli eventi. La nostra partecipazione a questo avviso è un passo concreto in questa direzione”.