Babbo in corsa, per un Natale di Sport e Salute

Solidarietà, salute, festa. È il trittico di significati che racchiude l’iniziativa Babbo in corsa in programma a San Cesario di Lecce sabato 23 dicembre 2023.

Si tratta di una camminata non competitiva a fini benefici che consentirà di destinare il ricavato delle iscrizioni della gara non agonistica al Polo pediatrico di Lecce. Ed è per questa ragione che l’evento è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa nella sala consiliare del Comune dall’assessore Elisa Rizzello, vice sindaco, dall’assessore alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili Anna Luperto, e dal consigliere delegato Luigi Denis, nella doppia veste di presidente provinciale del Coni e di responsabile di Ansmes.

Alla presentazione dell’iniziativa hanno preso parte Danila Montinari, in rappresentanza di Triacorda e Fiammetta Perrone di Fidapa. Testimonial dell’iniziativa la dottoressa Titti Tornesello, dirigente del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Lecce.

“L’idea ha commentato Danila Montinari è quella di assumere un modello culturale in grado di assecondare le aspirazioni legittime di un territorio per rispondere al bisogno di salute, cura e assistenza dei nostri bambini, confermandoci nell’impegno che contraddistingue la battaglia di alto valore civico condotta in questi anni da Triacorda e sposata con grande sensibilità e coraggio dall’amministrazione comunale di San Cesario di Lecce.

Tra i partner dell’iniziativa ben 5 associazioni sportive: Centro Danza di Emiliana Mariano, Dojo Arashi, Sporting Club, Beauty fitness Sales, Evo.