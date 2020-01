Bagnolo del Salento senza acqua il 9 gennaio. Aqp avverte: “Razionalizzare i consumi”

Si potrebbe avvertire qualche disagio dopodomani, giovedì 9 gennaio, a Bagnolo del Salento.

Acquedotto Pugliese, infatti, sta effettuando una serie di interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato del comune salentino e i lavori riguardano l’installazione di nuove opere e lungo via Kennedy, angolo via Enrico Fermi e lungo via Acquaviva, angolo via Schiattino

Per questi motivi allo scopo di consentire l’esecuzione dei lavori, l’erogazione idrica sarà sospesa lungo Via Kennedy, via E. Fermi, via Papa Giovanni XXIII, via Chiesina, via Acquaviva, via Stazione, via Vespucci, via Mazzini, via Gramsci e strade limitrofe il giorno 9 gennaio 2020. La sospensione idrica avrà la durata di ore 8.00, a partire dalle ore 8.00 con ripristino alle ore 16.00.

Come sempre i disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Come sempre Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni si potrà chiamare il numero verde, 800.735.735, oppure collegandosi al sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”, o tramite i social network Twitter, account @AcquedottoP e Facebook