Al via le iscrizioni ai master post laurea di Unisalento, tutti i bandi per partecipare

Sono aperte le iscrizioni ai master attivati per l’anno accademico 2020/2021 dall’Università del Salento: tre quelli di primo livello e nove quelli di secondo livello, erogati dai vari Dipartimenti UniSalento. Per presentare domanda di partecipazione c’è tempo fino alle ore 13 del 30 settembre 2020; tutti i dettagli e i bandi di accesso si possono trovare sul sito dell’Ateneo Salentino.

«Siamo orgogliosi di offrire ai nostri laureati e a quelli degli altri Atenei pugliesi e italiani un ampio spettro di percorsi formativi, volti ad accrescere il loro livello di professionalizzazione e la capacità di cogliere le nuove opportunità offerte dal mercato del lavoro», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «A qualificare ulteriormente queste proposte formative sono anche le partnership con Enti e aziende, segno del valore che questi soggetti attribuiscono ai nostri master, alla cui progettazione hanno spesso direttamente concorso. È importante ricordare a quanti risiedono in Puglia l’opportunità offerta dal “Pass Laureati 2020”, con il quale la Regione sostiene l’innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione post-universitaria».

«Quella per l’anno accademico 2020/2021 è un’offerta molto rinnovata rispetto a quella dell’anno passato», prosegue Attilio Pisanò, Delegato all’Offerta formativa, «Siamo passati dai cinque master attivati nel 2019/2020, tutti riattivati, agli attuali 12, con un ventaglio di opportunità che spaziano dalla mediazione linguistica alla meteorologia, passando per l’accreditamento delle strutture sanitarie, alla biologia molecolare sino all’organizzazione e all’analisi dei big data. Un’offerta ampia, ben strutturata, pensata coniugando i percorsi formativi proposti da UniSalento con specifiche linee di ricerca proposte dai Dipartimenti e con le esigenze formative provenienti dal territorio, nel tentativo di far crescere congiuntamente i nostri laureati e il sistema produttivo salentino».

I master di primo livello

Sono tre, ripetiamo, i master di primo livello per i quali è richiesta la laurea per l’accesso: Agrifood 4.0. Management e sostenibilità, diretto dal professor Luigi De Bellis (scarica il bando); Digital innovation, business e sostenibilità nelle banche, diretto dalla professoressa Valeria Stefanelli (scarica il bando) e Mediazione linguistica interculturale in materia di immigrazione e asilo, diretto dalla professoressa Maria Grazia Guido (scarica il bando).

I master di secondo livello

Nove, invece, quelli di secondo livello per i quali è necessaria la laurea magistrale: Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, diretto dal professor Pier Luigi Portaluri (scarica il bando); Applied Data Science, diretto dal professor Massimo Cafaro (scarica il bando); Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche (APPREST), diretto dal professor Massimo Monteduro (scarica il bando); Biomedicina molecolare, diretto dal professor Michele Maffia (scarica il bando); Diritto ed economia delle attività produttive e logistiche, diretto dalla professoressa Serenella Sabina Luchena (scarica il bando); Esperto della qualità biologica dell’ambiente marino (EQUBAM), diretto dal professor Genuario Belmonte (scarica il bando); Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano, diretto dalla professoressa Paola Angelelli (scarica il bando); Meteorologia ed oceanografia fisica, diretto dal professor Piero Lionello (scarica il bando) e Rischio ambientale e sostenibilità degli usi del territorio, diretto dal professor Antonio Leone (scarica il bando)