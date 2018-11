5 Milioni di Euro per promuovere la tua impresa: online il Bando

Ottime notizie dalla Regione Puglia, è stato pubblicato il “Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi – Voucher Fiere 2018/2019″. I fondi stanziati ammontano ad un totale di 5 milioni di euro e sono destinati a coprire i costi per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali.

Le Finalità

Il Bonus Fiere, erogato dalla Regione Puglia con il supporto tecnico di Unioncamere Puglia, è un’agevolazione diretta alle aziende che vogliono aprirsi al mercato internazionale ed incentiva i processi di esportazione delle produzioni regionali di beni e servizi.

Chi può presentare domanda?

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI)pugliesi,regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Impresepresso la Camera di Commercio, operanti nei seguenti settori:

• Manifatturiero

• Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

• Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

• Gestione delle reti fognarie

• Trattamento dei rifiuti e recupero dei materiali

• Costruzioni

• Servizi alle imprese

• Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

• Attività editoriali

• Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica di video, di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

• Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

• Attività dei servizi d’informazione ed altri servizi informatici

• Attività degli studi di architettura e d’ingegneria

• Attività di design specializzate

• Attività fotografiche

• Rappresentazioni artistiche

• Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche.

Le agevolazioni erogate hanno un tetto massimo di 6.000,00 Europer la copertura delle spese di partecipazione a fiere nei Paesi dell’Unione Europea (compresa l’Italia) e di9.000,00Europer la partecipazione a fiere in Paesi Extra-Europei.

Per saperne di più?

Informazioni ed assistenza via PEC all’indirizzo bandofiere@pec.rupar.puglia.it oppure al numero telefonico 080/2174521, attivo dal lunedì al giovedì. Bando scaricabile qui.

A cura di Armenia Cotardo