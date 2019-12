159 posti di lavoro in Sanitaservice, Cgil ti “aiuta” a presentare la domanda

Da quando sul sito di Sanitaservice (in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e concorsi) è stato pubblicato il primo bando pubblico per la selezione di 159 ausiliari sanitari da impiegare nella Asl di Lecce, sono stati tanti, tantissimi, gli aspiranti candidati che, possedendo i requisiti richiesti, hanno mostrato interesse. La crisi del mondo del lavoro rende sempre più difficile trovare un’occupazione stabile e il contratto offerto – a tempo pieno e indeterminato per lo svolgimento delle attività di pulizia, portineria, cura del verde e traslochi – è vista come un’opportunità in più.

Ma come presentare la domanda entro e non oltre il termine dei 30 giorni dalla pubblicazione del Bando? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Fp Cgil Lecce e Sportello orienta lavoro della Cgil Lecce che hanno organizzato una giornata informativa proprio sulle modalità di presentazione della domanda

Chiunque fosse interessato dovrà segnare in rosso sul calendario la data di sabato 14 dicembre. Alle ore 10.00 nella Sala Di Vittorio (piano interrato) della sede al civico numero 33 di via Merine si parlerà proprio del bando della società in house della Asl di Lecce che, come detto, prevede la selezione di 159 lavoratori da inquadrare nella categoria “A”.

L’incontro è gratuito, ma per organizzare al meglio la sala è consigliabile iscriversi all’incontro compilando il modulo che si trova su questo link o sul sito della Cgil Lecce (www.cgillecce.it). È possibile anche telefonare ai seguenti contatti: 320 3817958, 342 5122174, 345 6138584.