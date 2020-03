La Caritas cerca 10 disoccupati del Capo di Leuca per attività di tirocinio: domande entro il 16 aprile

L’Associazione Banco delle Opere di Carità Puglia Onlus e la Caritas Diocesana di Ugento – Santa Maria di Leuca, comunicano che nell’ambito del Progetto P.P.I.S. 3 (Punto di Pronto Intervento Sociale. Lotta alle povertà ed inclusione sociale), di aver pubblicato un Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di 10 soggetti da coinvolgere nelle attività di tirocinio, promuovono I’attivazione di altrettanti tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (ex. Legge regionale n. 23 del 5 agosto 2013).

La finalità dell’intervento é quella di garantire ai soggetti, in condizione di particolare fragilità sociale ed economica, I’opportunità di acquisire conoscenze tecnico – professionali e competenze spendibili nel mercato del lavoro contrastando, in questo modo, la condizione di disagio.

L’Avviso Pubblico promuove e finanzia l’attivazione di 10 tirocini extracurriculari della durata massima di 4 mesi, da svolgersi presso aziende ospitanti private e/o pubbliche che abbiano sede operativa nei Comuni della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca. Al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità mensile pari ad € 450,00, al lordo delle ritenute fiscali.

I requisiti

I candidati devono essere maggiorenni; possedere la residenza o il domicilio in uno dei Comuni della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca da almeno 3 mesi dal 24 Febbraio 2020, data di pubblicazione dell’Avviso; essere disoccupati/e o inoccupati/e, essere iscritti presso il Centro per I’Impiego competente ed avere un valore ISEE inferiore ad € 9.360,00.

Le istanze pervenute verranno valutate da una commissione individuata dal soggetto gestore secondo i seguenti criteri:

Valore ISEE – Da € 6.001,00 a € 9.360,00→2 punti;da € 4.501,00 a € 6.000,00→4 punti; da € 3.001,00 a € 4.500,00→6 punti; da € 1.501,00 a € 3.000,00→8 punti; da € 0,00 a € 1.500,00→10 punti.

Il Periodo di disoccupazione – da 0 a 6 mesi→2 punti; da 6 a 12 mesi→4 punti; oltre 12 mesi→6 punti.

Numero dei figli a carico – Fino a 2 figli→1 punto; Più di 2 figli →3 punti.

Coniuge a carico – Se presente il coniuge a carico→3 punti.

Se sono presenti disabili nel nucleo familiare →5 punti.

I soggetti da coinvolgere nei tirocini saranno avviati entro i dieci giorni successivi alla loro individuazione in un percorso formativo della durata di 30 ore che prevede lo sviluppo dei seguenti argomenti: Sicurezza nei luoghi di lavoro; orientamento; ricerca attiva del lavoro e mercato del lavoro e legislazione sociale.

Le aziende, presso cui i soggetti individuati svolgeranno Ie attività di tirocinio, saranno prescelte sulla base del percorso di orientamento realizzato all’interno della formazione preliminare, considerando le aspettative e gli obiettivi professionali dei soggetti coinvolti. Le aziende dovranno rispettare i criteri previsti dalla normativa in materia di tirocini e sottoscrivere con il Banco delle Opere di Carità Puglia Onlus una convenzione ed un progetto formativo individuale.

Come presentare la domanda?

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, compilando il modulo “Allegato 1” dell’ Avviso Pubblico, tramite Raccomandata al: Centro Servizi Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca c/o Auditorium Benedetto XVI – SS 275 Km 23,600 – 73031 Alessano (Le) oppure all’indirizzo mail:

caritas.ugento@libero.it o puglia@bancodelleoperedicarita.it

insieme alla seguente documentazione:

a) attestazione ISEE;

b) curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

c) copia di un documento d’identità in corso di validità e

d) DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data del 16 Aprile 2020, per quelle inviate tramite raccomandata, farà fede la data di invio del timbro postale.

L’Avviso Pubblico e il modulo “Allegato 1” sono disponibili sul sito www.diocesiugento.org alla sezione “Caritas Diocesana”.