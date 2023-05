Sport e disabilità, arriva a Lecce “Be tv on the road”

Il 31 maggio prossimo Lecce ospiterà la tappa pugliese di “Be tv on the road”, un progetto nato da un’idea dell’Osservatorio italiano enti non profit e realizzato in collaborazione con Brs media srl – gruppo televisivo Mediasport spa.

Dopo le tappe di Torino, Firenze e Pescara l’evento, patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico Puglia, approda nel capoluogo salentino.

Il programma della giornata si sviluppa in due fasi: in mattinata, presso il Rettorato dell’Università del Salento, alla presenza delle cariche istituzionali, accademiche e sportive locali, nel corso della quale si svolgerà una tavola rotonda sul tema dello sport per disabili come mezzo d’inclusione.

Nel pomeriggio a partire dalle 15,30, nella splendida cornice del Convento degli Agostiniani, sarà la volta dei protagonisti, con un momento di confronto tra le associazioni locali che praticano sport per disabili e con la realizzazione delle interviste ad atleti, dirigenti e famiglie che verranno trasmesse sul canale Sky 814 Mschannel.

Realizzato grazie a Emanuela M. De Leo, responsabile per i rapporti istituzionali Oinp per la regione Puglia, l’evento sarà moderato da Katia Arrighi, Consigliere Nazionale Comitato Italiano Paralimpico e Giornalista Sky 814- Mschannel.