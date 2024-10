Beyblade X a Lecce, tornei esplosivi per giocatori di tutte le età!

Lecce si prepara ad ospitare due imperdibili tornei dedicati ai fan di Beyblade X! Organizzati rispettivamente presso Abbruzzese Giocattoli – La Giraffa e Giocheria Megastore, questi eventi promettono ore di divertimento e adrenalina per tutti gli appassionati di questo celebre gioco di lancio.

L’evento è organizzato da Alberto Carrafa, youtuber salentino noto come tagful19.

Cosa è Beyblade X?

Per chi non lo conoscesse, Beyblade X è l’ultima evoluzione del classico gioco di lancio di trottole. Con nuove funzionalità e un design ancora più accattivante, Beyblade X offre battaglie più intense e avvincenti.

Tornei Esplosivi, tutto quello che c’è da sapere

Il primo appuntamento è fissato per sabato 9 novembre presso Abbruzzese Giocattoli – La Giraffa in Via Imperatore Adriano, 4/b. A partire dalle 16:30, i partecipanti potranno iscriversi e sfidarsi in partite libere con i nuovi Beyblade X. Dalle 17:30, avrà inizio il Torneo Esplosivo che metterà alla prova le abilità dei giocatori.

Il secondo torneo si terrà il 23 novembre presso Giocheria Megastore in Via F. Calasso, 25. Il programma sarà simile al precedente, con partite libere e un torneo finale.

Premi e Partecipazione

Il vincitore di ogni torneo si aggiudicherà l’incredibile XSTREME BATTLE SET, un premio ambitissimo per tutti gli appassionati di Beyblade X.

Attenzione: i posti per entrambi i tornei sono limitati. Per assicurarsi un posto, è necessario chiamare i numeri indicati: 0832.246505 per Abbruzzese Giocattoli e 0832.1790604 per Giocheria Megastore.

Beyblade X: portalo da casa o acquistalo in negozio

I partecipanti possono portare i propri Beyblade X da casa oppure acquistarli direttamente nei negozi organizzatori. Inoltre, saranno disponibili dei Beyblade in comodato d’uso per chi volesse provare il gioco senza acquistarlo.

Non perdere l’occasione di sfidare altri appassionati di Beyblade X e aggiudicarti fantastici premi!