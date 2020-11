Online Bibliando.it, il portale del sistema bibliotecario della Provincia di Lecce totalmente rinnovato

Accessibilità, partecipazione e nuovi contenuti per consentire alle biblioteche e agli utenti di proseguire un percorso di comunità, anche in questo periodo di chiusura forzata degli avamposti della cultura

Provincia di Lecce e Polo biblio-museale di Lecce, insieme, per promuovere connessioni attraverso la lettura. È online, infatti, Bibliando.it il portale del sistema bibliotecario di “Palazzo dei Celestini” totalmente rinnovato.

Il sito consente l’accesso libero al catalogo delle biblioteche, ma è molto di più, perché è una vera e propria piattaforma che permette agli utenti di avere un proprio spazio personale in cui memorizzare le ricerche, creare bibliografie, visualizzare l’elenco dei libri e degli eBook presi in prestito e quelli da restituire, prenotare il prestito di un libro anche chiedendo che venga consegnato in una biblioteca diversa da quella che lo possiede. E, ancora, fornisce informazioni complete e puntuali su tutte le biblioteche della rete facendo vedere quali sono aperte nell’esatto momento in cui lo si consulta, racconta le loro attività e i loro progetti, presenta proposte e percorsi di lettura sempre rinnovati.

Le novità

È stata implementata la sezione della biblioteca digitale, arricchita di nuovi eBook che è possibile scaricare gratuitamente, ed è stata data evidenza a straordinari progetti già conclusi, ma poco conosciuti come la digitalizzazione dei giornali storici e dei libri antichi e “I suoni della memoria”, attraverso cui si può accedere ad un pezzo importante della tradizione musicale dell’Italia Meridionale.

Un’altra importante innovazione è costituita dalla forte componente di interazione con gli utenti, che possono recensire e commentare i libri in catalogo, esprimere giudizi sui commenti degli altri lettori, condividere su Facebook ricerche, bibliografie, commenti. E possono anche giocare con Bibliando: tutte le “azioni di lettore” compiute nel portale attribuiscono agli utenti un punteggio che li farà scalare in una speciale e divertente classifica.

“La Provincia di Lecce – afferma il presidente Stefano Minerva – sta portando a compimento il progetto di rafforzamento della rete bibliotecaria provinciale finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso pubblico Community Library.

Il nuovo portale è un altro passo in avanti che consolida l’obiettivo di rendere il sistema bibliotecario una vera e propria biblioteca di comunità diffusa nel territorio”.

È inoltre sempre attivo il servizio di messaggistica WhatsApp al numero della Biblioteca Bernardini (0832.37.35.76) per consulenze, iscrizioni, prestiti, richieste e supporto che riscontra giornalmente ancora decine e decine di contatti e che permette di instaurare rapporti di socialità e vicinanza con tutti gli utenti, in linea con le prospettive e le pratiche di comunità perseguite costantemente in questi anni dal Polo biblio-museale.