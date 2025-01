I Vigili del Fuoco di Lecce tracciano il bilancio del 2024

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce chiude il 2024 con risultati significativi che testimoniano un impegno costante e una crescente efficienza operativa.

Con un totale di 9290 interventi e 10737 squadre impiegate, il Comando ha saputo rispondere tempestivamente alle emergenze del territorio, dimostrando dedizione e professionalità.

Il bilancio

Tra le principali attività svolte si segnalano: 5887 interventi per incendi ed esplosioni, tra cui 302 incendi di autovetture; 1334 interventi per soccorsi e salvataggi a persona; 451 interventi per incidenti stradali; 210 interventi per danni d’acqua e 195 interventi per danni statici.

Le ore complessive di intervento ammontano a 9922, mentre gli incendi hanno interessato 5239 ettari di superficie, con una riduzione del 54,3% rispetto agli 11461 ettari bruciati nel 2023. Questo calo significativo sottolinea l’efficacia delle strategie adottate e l’importanza di una pianificazione mirata. Il dato relativo agli ettari bruciati per intervento è sceso a 1,21, rispetto ai 2,51 del 2023, evidenziando un netto aumento dell’efficienza operativa.

Nel 2024, il Comando di Lecce ha inoltre effettuato 340 servizi di vigilanza antincendio ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 139/2006, tra cui eventi di rilievo come “La Notte della Taranta“, che ha visto la partecipazione di oltre 100mila persone, richiedendo una pianificazione e una gestione operative di alto livello.

Oltre all’attività di soccorso, il Comando ha dato grande rilievo alla prevenzione incendi, elaborando oltre 1500 risposte a istanze provenienti da cittadini e amministrazioni. Questo lavoro, essenziale per prevenire situazioni di rischio, rappresenta un pilastro fondamentale della sicurezza territoriale.

Sul fronte della formazione, sono stati organizzati 11 corsi per addetti antincendio, con la partecipazione di 115 corsisti, e 42 sessioni di esami, che hanno coinvolto 535 candidati, segnando un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Questo impegno riflette la volontà di diffondere una cultura della sicurezza e potenziare le competenze sul territorio.

In ambito di polizia giudiziaria, il personale del Comando ha affiancato le indagini per determinare le cause di incendi e altri eventi, contribuendo a garantire trasparenza e giustizia nei casi più complessi.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza, attraverso iniziative come Pompieropoli, che hanno avvicinato i più giovani al mondo del soccorso, educandoli al rispetto delle regole e alla consapevolezza dei rischi. Questi eventi, che hanno coinvolto numerosi comuni della provincia, rappresentano un investimento prezioso per il futuro, sensibilizzando le nuove generazioni ai valori di responsabilità e solidarietà.

Il miglioramento delle performance rispetto al 2023, quando si erano registrati 9450 interventi, è un risultato che riflette il successo delle azioni di prevenzione e il potenziamento delle risorse, come l’impiego strategico della colonna mobile per affrontare i picchi delle emergenze estive.

“Questi risultati, resi possibili dall’instancabile impegno del personale e dal coordinamento con le istituzioni, rappresentano un esempio concreto di come investire nella capacità operativa e nella prevenzione possa fare la differenza per il territorio e la comunità”, ha dichiarato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, Roberta Lala.