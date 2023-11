Natale con Birre da Manicomio: un viaggio di sapori ineguagliabile

Per chi desidera regali natalizi autentici e di qualità, Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com) si posiziona come il riferimento per l’acquisto della birra artigianale, proponendo una selezione ineguagliabile di prodotti, dai panettoni artigianali da regalare alle birre e confezioni regalo.

Nell’offerta di Birre da Manicomio, appositamente creata per accontentare sia gli intenditori che i neofiti della birra, s’incontra una selezione composta da oltre 1.000 birre artigianali, provenienti da ogni angolo del mondo. Alcuni esempi? Birre Weiss, birre IPA, birre Stout, a doppio malto o senza glutine.

Gli acquisti online si realizzano in pochissimi passaggi. I clienti, grazie all’interfaccia semplice e user-friendly del portale, possono filtrare la propria ricerca in base allo stile di birra desiderato, al produttore o addirittura a seconda degli abbinamenti culinari.

Gli ordini effettuati sull’e-commerce sono elaborati in appena 24 ore. Per proteggere la merce sono utilizzati imballi sicuri e resistenti, mentre le spedizioni diventano gratuite per importi superiori a 100 euro. Senza scordare, poi, che per garantire la completa tranquillità è applicata la politica “Soddisfatti o rimborsati”.

Visto il notevole successo riscosso negli anni precedenti, anche per il 2023 Birre da Manicomio propone diversi cadeau originali, creati appositamente per il periodo natalizio. Uno dei prodotti più apprezzati dal pubblico è sicuramente il Birrandaio. Di che cosa si tratta?

Parliamo di un originale calendario avvento birre, composto da 24 lattine in edizione limitata, selezionate tra gli stili più iconici in circolazione. Completamente a prova di frigo, rappresenta la carta vincente che nessuno si attende di ricevere. Grazie al Birrandaio, ogni giorno si trasformerà nell’occasione perfetta per fare un brindisi, un’opportunità unica per intraprendere un vero e proprio viaggio attraverso i sapori più inebrianti del mondo della birra artigianale.

Tra le novità di Birre da Manicomio ci sono gli Starter Kit, la soluzione ideale per chi muove i primi passi nel panorama dei sapori autentici e unici delle birre artigianali. Merito di una selezione di 12 birre, accompagnate da una descrizione che fornisce indicazioni utili per acquisire autonomia e scoprire le proprie preferenze in un mondo dove sono le sfumature a fare la differenza.

L’e-commerce, naturalmente, offre anche una sezione dedicata ai Regali per tutto l’anno. Include kit degustazione, Magnum, T-shirt e perfino buoni regalo. A ciò si uniscono anche i bicchieri per la birra e tantissime interessanti novità da scoprire. Il blog aziendale, inoltre, raccoglie suggerimenti, consigli e spunti interessanti che permettono di vivere fino in fondo la propria passione per i sapori artigianali.

Infine, un importante biglietto da visita per Birre da Manicomio, che conferma la professionalità del team e la qualità dei prodotti disponibili online, è rappresentato dagli oltre 1.700feedback certificati da Recensioni Verificate, che registrano l’eccellente media di punteggio di 4,8 su 5.