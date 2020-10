Sabato sera a luci spente: blackout nel centro storico di Lecce

Improvviso blackout nel cuore di Lecce. E’ quanto accaduto nel corso della tarda serata di sabato, quando le vie principali del capoluogo salentino brulicavano di gente.

Erano circa le ore 23.30 quando, d’un tratto, il centro storico cittadino si è spento: la luce è andata via in molte zone della movida leccese, da via Trinchese al Convitto Palmieri, passando da via Templari, fino ad arrivare anche alla centralissima Piazza Sant’Oronzo.

Spettrale, in particolare, lo scenario per chi, nel corso dei dieci minuti circa di buio pesto, si è ritrovato nella Piazza con l’ovale: oscurità totale, anche a Palazzo Carafa.

L’improvvisa assenza di illuminazione, da un lato ha sorpreso (e a tratti divertito) le centinaia di giovani leccesi e salentini che ogni sabato si ritrovano tra le vie del capoluogo barocco; dall’altro il seppur breve guasto ha messo in allarme i tanti pub, bar e ristoranti che, in quel momento, erano ancora nel pieno delle loro attività.

Fortunatamente la luce è ritornata nel giro di alcuni minuti, accolta da un applauso partito da Piazza Sant’Oronzo,