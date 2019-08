Porto Cesareo colpita da un lungo blackout, città quasi dieci ore senza luce

È stata una serata, prima e una nottata, dopo abbastanza complicata per le tantissime persone che in questo periodo caldissimo risiedono a Porto Cesareo.

La cittadina rivierasca, infatti, nella serata di ieri è stata colpita più volte da una serie di blackout.

Il primo si è verificato intorno alle 22.00 e ha avuto una durata abbastanza lunga, poco meno di un’ora. Successivamente la corrente elettrica è stata ripristinata, ma per un periodo piuttosto breve, circa dieci minuti, per lasciare spazio, poi, nuovamente al buio.

Le lampadine, poi, si sono accese ancora una volta. Tutto finito? Ma neanche a parlarne!!! Luci, elettrodomestici e tante altre apparecchiature si sono spente nuovamente poco dopo le 23.00 per non riaccendersi più per tutto l’arco della nottata.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al problema, potrebbe essere stato un sovraccarico dovuto all’utilizzo di troppi condizionatori d’aria per combattere le temperature torride di questi giorni, oppure, più semplicemente un guasto alla rete, fatto sta che tantissimi sono stati i disagi, tra cui, anche i sistemi di allarme che hanno iniziato a suonare creando difficoltà a chi ha il sonno leggero. Tutto si è concluso questa mattina, pochissimi minuti prima delle 8.00 quando la luce, finalmente, è tornata.