Bluespirit.com, preziose collezioni di gioielli e orologi per celebrare i momenti più belli della vita

La proposta della gioielleria digitale Bluespirit.com, di cui fanno parte raffinate collezioni di gioielli e segnatempo, consente ai clienti di individuare tantissimi articoli di elevata qualità, accompagnati dall’opzione di spedizione a costo zero ed espressione dei top brand del settore. Dagli orologi donna eleganti alle romantiche fedi nuziali, ogni bijou è in grado di impreziosire qualunque outfit e di ricordare per sempre un momento speciale.

Gli articoli presenti nel catalogo di Bluespirit.com sono realizzati con grande cura, impiegando unicamente materiali preziosi, quali oro, argento, diamanti, perle e gemme. Bracciali, orologi, collane, orecchini e anelli sono espressione dei marchi più famosi e apprezzati dagli appassionati, tra cui Chiara Ferragni Brand, Maserati, Scuderia Ferrari, Cluse, Morellato, 10 Buoni Propositi e Lucien Rochat.

Le creazioni disponibili sul negozio digitale rappresentano un cadeau ideale in occasione di tantissime ricorrenze speciali: compleanni, lauree, cresime o anniversari. Visitando la sezione “Idee regalo” è possibile trovare numerose proposte originali. Naturalmente, qualora non si conoscessero le preferenze del destinatario, è possibile optare per una Gift Card, di un valore compreso tra 20 e 500 euro.

La proposta, completa e costantemente aggiornata, si distingue per il raffinato equilibrio tra qualità e prezzo. Ma i vantaggi non terminano qui. La Bluespirit Card, collegata al programma fidelity, garantisce offerte personalizzate e un regalo di benvenuto. Al raggiungimento di 250 punti, quota che corrisponde a livello di membership Diamond, i benefici aumentano.

Per richiedere consigli, informazioni extra riguardo un prodotto o per ottenere supporto nella fase di selezione, l’utente può contare sul preparato servizio di customer care, sempre pronto a fornire risposte rapide e utili. È raggiungibile tramite numero di telefono (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00) e indirizzo e-mail. A ciò si aggiunge anche una completa sezione “FAQ”.

Gli acquisti di oltre 39 euro sono accompagnati da spedizione a costo zero. Chi lo preferisce, tuttavia, ha la possibilità di ritirare il proprio acquisto in uno degli oltre 200 negozi Bluespirit, dislocati in tutta Italia.

Ordinando online, infine, il cliente può scegliere tra diverse modalità di transazione, totalmente sicure e sinonimo di massima trasparenza: carta di credito, PayPal, GooglePay e ApplePay.