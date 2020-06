Bodycam agli agenti della Polizia Locale, da lunedì via ai filmati delle situazioni conflittuali

Partirà da lunedì la sperimentazione dei nuovi equipaggiamenti delle forze dell’ordine: la Polizia Locale di Lecce avrà infatti a disposizione la bodycam, un nuovo dispositivo individuale che consentirà un monitoraggio delle situazioni rischiose.

La telecamera portatile sarà azionata dagli agenti che dovessero trovarsi a operare in situazioni di potenziale conflitto, dando comunicazione ai soggetti filmati. La registrazione delle immagini e dei suoni dovrebbe consentire una adeguata ricostruzione dei fatti: premuto il pulsante di avvio da parte dell’agente, la telecamera è in grado di fornire una sequenza che copre l’arco temporale compreso tra i due minuti prima dell’accensione e i due minuti dopo lo spegnimento.

Le immagini, attraverso un wi-fi incorporato alla bodycam, saranno trasmesse in diretta alla centrale operativa e non risentono del buio delle operazioni in notturna poiché fornite di led infrarossi. Le camere in dotazione saranno inizialmente 20 e saranno assegnate agli operatori che svolgono servizi su strada.

“Questa innovazione consentirà di gestire e documentare meglio gli interventi della Polizia Locale in situazioni di rischio –afferma l’assessore alla Polizia Locale Sergio Signore – a tutela dei cittadini che saranno comunque sempre avvisati dell’avvio della registrazione. È un ulteriore passo avanti nell’ammodernamento delle dotazioni dei nostri agenti, ai quali siamo impegnati a garantire equipaggiamenti moderni ed efficienti per svolgere al meglio il proprio difficile lavoro sulla strada”.

Intanto, con una direttiva del comandante Zacheo, al personale dei Vigili Urbani sono state impartite le istruzioni d’uso dei nuovi dispositivi per ottemperare alle regolamentazioni nazionali ed europee in materia di privacy e tutela dei dati personali.