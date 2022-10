Caro-energia, la Lasim ‘aiuta’ i lavoratori con un bonus di 600 euro. Il plauso delle RSU

La preoccupazione è tanta. Anche se il meteo è stato “compiacente” e ha regalato una seconda, anzi terza estate, l’inverno arriverà, con tutto il carico di domande su cosa accadrà con il caro-energia, un problema che riguarda tutti, indistintamente: le famiglie costrette a far quadrare i conti anche adottando piccoli “stratagemmi” domestici e le imprese obbligate ad adottare soluzioni-tampone per evitare le bollette che si preannunciano salate. In questo quadro di insicurezza, qualche certezza c’è come l’iniziativa dell’amministratore unico dell’azienda Lasim Spa, Giampiero Fedele che, dopo aver ascoltato i bisogni dei dipendenti, espressi con la voce di RSU della FIM–CISL e UILM della UIL, ha concordato un ristoro per i suoi lavoratori.

La Direzione Aziendale, infatti, ha accolto le istanze manifestate dai rappresentanti sindacali, stabilendo che vengano erogati 600 euro ad ogni lavoratore sottoforma di Bonus per il sostegno al caro energia. «Un accordo, lodevole, ammirevole e meritevole di essere valorizzato e pubblicizzato» si legge in una nota.

«Va dato atto all’imprenditore, al capitano d’azienda, lo straordinario impegno sociale dimostrato, in un momento storico così complesso e difficile, che sta attraversando il nostro Paese e il mondo intero» scrivono le RSU.

«Lasim è una realtà in crescita, un’azienda che investe e che dimostra con i fatti il suo enorme sforzo di saper affrontare con schiena dritta le sfide future del mercato» concludono i rappresentanti.

I lavoratori tutti ringraziano.