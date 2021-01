Aperte le candidature per le borse di studio finanziate dal Soroptimist

Sono due i bandi pubblici per borse di studio riservati a donne e messe a disposizione dal Soroptimist International.

Il primo avviso, completamente finanziato dal Soroptimist Club Lecce, ha l’obiettivo di consentire a giovani donne di raggiungere un’eccellente preparazione universitaria al fine di accrescere le conoscenze e le competenze valorizzandone le capacità e le potenzialità professionali e occupazionali, incentivando la frequenza ai percorsi di formazione universitari erogati dall’Università del Salento, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo e in particolare al Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e/o al Corso di Laurea Magistrale in Studi Geopolitici e Internazionali, concerne 3 borse di studio del valore di 500 euro cadauna, per un importo complessivo di 1.500 euro a favore di giovani donne residenti a Lecce e provincia che versano in condizioni di grave disagio economico, finalizzate al sostegno per l’iscrizione al Corso di Laurea di I e di II livello attivato presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo nell’area Politologica. C’è tempo fino al 30 gennaio per presentare la domanda.

Il secondo avviso è messo a disposizione dal Soroptimist International d’Italia “SDA Bocconi 2021” e offre la possibilità di seguire gratuitamente un corso di formazione di tre giorni, realizzato dalla SDA Bocconi-School of management, su “Leadership e genere, per una leadership responsabile e inclusiva”.

Il corso si rivolge a donne di età compresa entro i 28 anni, in possesso di laurea specialistica o magistrale e di buona conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate o native degli ambiti territoriali in cui operano i Club del Soroptimist International d’Italia. Al corso potrà accedere un numero di candidate pari al numero dei Club territoriali. Questo significa che per la città di Lecce e i comuni limitrofi ove opera il sodalizio leccese, potrà essere selezionata e ammessa una sola candidata.

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico delle corsiste.

Per partecipare alle selezioni si dovrà compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito dell’Associazione, sezione Bandi nazionali e inoltrarla entro il 28 febbraio 2021 alla sede del Soroptimist Club o all’indirizzo della Presidente del Soroptimist Club presente sul territorio corrispondente alla residenza o al domicilio della candidata. I curricula delle candidate saranno quindi oggetto di una doppia selezione, la prima, territoriale e la seconda, nazionale.