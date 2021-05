Breaking Bad, tredici anni dopo aver scritto la storia delle serie tv

Breaking Bad, con la bellezza di 58 episodi in 5 stagioni, è considerata da molti la serie tv per eccellenza. Creata da Vince Gilligan, racconta l’incredibile storia di Walter White, interpretato da Brian Cranston e Jesse Pinkman (Aaron Paul). Considerata da molti un capolavoro è stata la serie tv più guardata su Netflix per molti anni.

Tutti sanno come finisce, anche chi non l’ha vista. Ma come comincia BB…?

La cosa più difficile, soprattutto quando un catalogo è pieno di titoli tra cui scegliere, non è finire una serie tv, ma trovare dei motivi per cominciarla. E allora ecco come inizia la storia di questo professore esperto e appassionato di chimica diventato un “signore della droga”.

Walter insegna ad Albuquerque e aiuta come può la famiglia (sua moglie Skyler e suo figlio Junior affetto da paralisi cerebrale che lo costringe ad usare le stampelle). Per vivere una vita modesta ha un secondo lavoro, in un autolavaggio, dove è stato ridicolizzato e maltrattato dal proprietario. Ha sperimentato una disperazione a lungo termine, ma agli occhi degli altri spesso appare quasi calmo, a volte vuoto. Un giorno gli è stato diagnosticato un cancro ai polmoni. Aveva poche possibilità di sopravvivere a lungo.

Hank, il cognato, è un agente della DEA ed ha un buon rapporto con lui tanto che, a volte, lo porta in giro durante il lavoro per fargli capire quanto è avventurosa la sua vita. Hank non si è accorto ancora del malessere di Walter. Durante un’operazione, il professore ha visto un vecchio studente Jesse (un ragazzo diventato uno spacciatore) scappare da una finestra.

Temendo che sarebbe morto presto, forse entro un anno, Walter si interessò ad una droga composta da cristalli di metanfetamina e pensò di poterla produrre con le proprie conoscenze. Il professore voleva il bene di suo figlio e sua moglie, anche dopo la sua morte, così ha cercato di produrne una piccola quantità dicendo a Jesse di provare a venderla. Il ragazzo all’inizio era confuso, poi ha accettato e scoperto il talento di Walter, la purezza del suo prodotto era del 99,1%, quindi fu raggiunto un accordo tra i due, Walter cucinava i cristalli e Jesse la vendeva. Ben presto però inizia una realtà che nessuno dei due avrebbe mai immaginato.

Tutto quello che ha reso la serie un capolavoro lo scoprirete puntata dopo puntata.