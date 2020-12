Bricks4City: a Lecce la cultura va online

Lecce è una città dalla storia ricchissima e dal fascino profondo. La sua architettura fiorente, le sue meraviglie naturali e i tanti reperti storici fanno della città pugliese una meta molto ambita da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Ma anche una città le cui radici affondano in un passato lontano e glorioso, che nel corso dei secoli ha assorbito influenze culturali tra le più ricche e varie, ha bisogno di rimanere al passo coi tempi. Altrimenti, il rischio è che il proprio patrimonio culturale non venga tramandato efficacemente alle nuove generazioni.

Ecco che allora un’iniziativa che si pone come obiettivo quello di evolvere il rapporto tra il territorio leccese e uno dei suoi musei più importanti, quel Castromediano ogni anno ospita anche concerti, non può che avere un valore inestimabile. Anche, e soprattutto, per la maniera innovativa con cui promette di farlo.

Il progetto in questione si chiama Bricks4City e vuole rimettere la cultura al centro del villaggio. In altre parole, vuole dare alle comunità locali la possibilità di definire uno spazio culturale dalla forte identità, riflesso di quella del territorio. Come? In un modo che potrebbe sembrare stravagante, su due piedi, ma che potrebbe rappresentare una chiave di svolta fondamentale per la riuscita del progetto.

L’iniziativa prevede infatti l’utilizzo dei cari mattoncini Lego, quelli che spesso abbiamo usato in passato. E proprio come per una volta, sarà necessario usare la propria immaginazione. Le comunità locali dovranno dunque utilizzarli come fossero enzimi di partecipazione attiva, per definire e migliorare gli spazi dedicati alla cultura.

Bricks4City è stato sviluppato da Regione Puglia in collaborazione con Città Fertile, un gruppo che si occupa di strategie urbane collettive, e il Polo Biblio-museale di Lecce. Inoltre, nel progetto figurano Link Lecce, associazione di studenti tra le più importanti dell’Università del Salento, e Artem, che si occupa degli spazi di Coworking all’interno del museo Castromediano. E, come già accennato, il fine ultimo è quello di valorizzare le comunità locali di oggi, responsabilizzandole nell’ampliamento del capitale culturale e sociale della città.

Ecco perché si potrà prendere parte a una chiamata di gruppo interamente online, aperta a studenti universitari e laureati fino a un’età massima di 30 anni. In particolare, la call è accessibile a chiunque nutra un forte interesse in piattaforme virtuali pensate per pianificare luoghi culturali, trasformare il territorio da un punto di vista urbano e sociale ma anche ripensare il rapporto tra la città di Lecce e la sua cultura. Sono previsti, inoltre, tre laboratori: “La città nel museo”, “Il museo nella città”, e “Il margine città museo”, che verranno realizzati in un ambiente virtuale tratto dal famoso videogioco MINECRAFT. Un’iniziativa ambiziosa, che vuole sfruttare il mondo virtuale, in particolare la componente ludica, per dare una scossa significativa alla città.

Come detto, infatti, gli studenti potranno partecipare al progetto usufruendo di un ambiente di gioco totalmente virtuale, un aspetto in linea con la direzione che molti campi stanno percorrendo da qualche anno a questa parte. Proprio rimanendo in tema ludico, ormai da tempo il gioco online è cresciuto esponenzialmente, perché in grado di soddisfare le necessità contemporanee delle nuove generazioni. Il gioco, la creatività e l’immaginazione ma anche la possibilità di svolgere la propria attività da qualsiasi luogo si voglia.

Bricks4City, però, è solo l’ultima testimonianza di quanto la città di Lecce abbia voglia di evolversi e innovarsi sempre di più. Non a caso, dallo scorso febbraio i residenti hanno la possibilità di pagare soste o acquistare abbonamenti direttamente online, con un semplice click. Niente più file, code e nessuna necessità di esporre un biglietto sul parabrezza, come si faceva una volta.

Bricks4City ha l’ambizioso obiettivo di ripensare il rapporto tra la stessa Lecce e la cultura in maniera del tutto nuova, giocosa e aperta alle nuove generazioni. Un elemento che certifica, insieme alle altre iniziative intraprese negli anni passati, come il progresso tecnologico sia una priorità assoluta per città e territorio.