Bridgerton, trama e curiosità della seconda stagione

Bridgerton, la serie tv che ha fatto battere il cuore a tutti, tornerà con un’altra stagione che vedrà protagonista Anthony, il primogenito della famiglia, alla ricerca della moglie perfetta. La trama di fatto non sarà una sorpresa, perché i libri di Julia Quinn delineano perfettamente le vicende che vedremo nelle prossime stagioni.

Di cosa parla la prima stagione di Bridgerton

La serie Netflix ambientata nell‘800 d’Inghilterra, narra le vicende della famiglia Bridgerton: Lady Violet; i suoi quattro figli Anthony, Benedict, Colin e Gregory e le sue quattro figlie Daphne, Eloise, Francesca e Hyacinthe. La prima stagione tratta dal libro “il duca e io” di Julia Quinn ci ha fatto innamorare ed era impossibile non guardarla tutta d’un fiato. La trama parla di Daphne e il suo debutto in società. Definita come il diamante della stagione era la ragazza a cui tutti gli uomini ambivano, ma lei non aveva alcuna intenzione di sposarsi con qualcuno di cui non era innamorata. Nel corso delle vicende incontrerà il duca di Hastings, Simon, scapolo ambìto e amico di suo fratello Anthony. Per evitare politiche matrimoniali svantaggiose per entrambi, fingeranno di instaurare un legame, ma ben presto scopriranno di essere profondamente innamorati l’una dell’altro. Tuttavia, sul loro amore incombe un giuramento che Simon ha fatto molto tempo prima a suo padre.

La trama del libro “La proposta di un gentiluomo”

La trama del secondo volume della serie Bridgerton “la proposta di un gentiluomo” come abbiamo già detto parla di Anthony, che arrivato all’età di 29 anni, decide finalmente di cercare moglie, con la sola promessa che non si sarebbe mai dovuto innamorare della sua futura sposa perché lui, come suo padre, non era destinato ad una lunga vita e quindi sarebbe stato più facile morire se non avesse avuto qualcuno che amava da lasciare. In quell’anno il diamante della stagione era Edwina Sheffield, ed Anthony decise che avrebbe sposato lei, perché sarebbe stata sicuramente una bella e brava moglie di cui però non si sarebbe mai dovuto innamorare.

Edwina però aveva una sorella, Kate, che nei suoi confronti era molto protettiva, perciò il diamante della stagione non avrebbe mai sposato qualcuno che non fosse piaciuto alla sorella. Il Primogenito perciò cerca di entrare nelle grazie di Kate, ottenendo però all’inizio scarsi risultati. Con il passare del tempo Anthony si rese conto che Kate era veramente bella e intelligente quindi, senza volerlo, fini per innamorarsi perdutamente di lei.

Aspettative sulla seconda stagione Bridgerton

Chissà se nella seconda stagione cambierà qualcosa rispetto al libro, di sicuro non possiamo che aspettarci un’altra meraviglia da questa serie, dopo la prima tutte sognavamo un amore passionale come quello tra Daphne e il duca di Hastings. Tra balli, colpi di scena e cronache di Lady Whistledown non ci resta che aspettare che finiscano le riprese della seconda stagione per poter restare nuovamente incollati a guardare questo magnifico capolavoro.