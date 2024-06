Buoni Servizio per anziani e persone con disabilità: aperte le domande per l’annualità 2024/2025

È stata pubblicata la nuova edizione del bando per i “Buoni Servizio” in Puglia, che mira a sostenere le famiglie con anziani non autosufficienti e persone con disabilità.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, eroga contributi economici per l’accesso a servizi socio-assistenziali a ciclo diurno e domiciliari.

Cosa sono i Buoni Servizio

Il Buono servizio è un beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto alle persone con disabilità, anziani con fragilità sociali e anziani non autosufficienti, nonché ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza, vincolato al sostegno al pagamento delle rette di frequenza presso servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari scelti da un apposito catalogo telematico dell’offerta.

Chi può beneficiare dei Buoni Servizio?

Possono richiedere i Buoni Servizio i nuclei familiari residenti in Puglia che includono:

– Persone con disabilità;

– Anziani over 65 non autosufficienti;

– Anziani over 65 in condizione di fragilità/isolamento sociale.

Come presentare la domanda

Le domande per i Buoni Servizio per l’annualità 2024/2025 possono essere presentate esclusivamente on-line a partire dalle ore 12.00 del 3 giugno 2024 fino alle ore 12.00 del 25 giugno 2024. La procedura telematica richiede l’utilizzo di credenziali spid di livello 2 e prevede la compilazione di un form on-line disponibile sulla piattaforma regionale PugliaSociale: https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001

Requisiti per la domanda

Per presentare la domanda per i Buoni Servizio è necessario essere in possesso di:

– Credenziali Spid di livello 2;

– Attestazione Isee Ordinario valida;

– Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia;

– Durata del Buono Servizio.

Ogni nucleo familiare può richiedere un Buono Servizio per un massimo di 12 mensilità. Il valore del buono è determinato in base al reddito Isee e al tipo di servizio richiesto.

Info

Per maggiori dettagli sul bando, i requisiti, la procedura di domanda e la modulistica, è possibile consultare il sito web della Regione Puglia.

Informazione importante

Si ricorda che la domanda per i Buoni Servizio deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma PugliaSociale. Non è possibile presentare la domanda tramite altri canali.