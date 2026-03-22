Cabine telefoniche, quando le chiamate si facevano a gettoni

C’era un tempo in cui telefonare non era un gesto automatico, ma un piccolo rito. Non bastava tirare fuori lo smartphone dalla tasca: bisognava uscire, cercare un piccolo box di ferro e vetro, avere con sé qualche gettone di rame e soprattutto… aspettare. Le cabine telefoniche erano lì, silenziose testimoni di conversazioni sussurrate, di addii improvvisi, di promesse e scuse pronunciate in fretta quando il display avvertiva che la conversazione stava per interrompersi. Chiamare da una cabina telefonica significava scegliere le parole con più attenzione. Ogni secondo costava. Ogni silenzio pesava.

C’era un tempo in cui le telefonate erano un appuntamento dato con cura. La cabina, ferma all’angolo della strada come una sentinella silenziosa, ci insegnava il valore della parola data. Se dicevi “ti chiamo alle otto“, quel patto era sacro. All’ora stabilita, protetto dalla porta a soffietto che non si chiudeva mai del tutto, inserivi un pezzo di metallo bronzo alla volta, come se il tempo avesse un peso preciso, e digitavi il numero di telefono imparato a memoria o segnato su un foglietto piegato più volte. Oggi siamo raggiungibili ovunque, in ogni istante, grazie ad una tecnologia che ha liberato dai fili, ma ci ha tolto un rifugio.

Passeggiando tra le strade di qualsiasi città moderna, le cabine telefoniche sembrano solo fantasmi del passato. Qualcuna è stata trasformata in piccoli relitti di un’archeologia urbana che ci guarda con nostalgia, in piccole librerie (il bookcrossing) o in postazioni di ricarica per smartphone, ma il loro fascino originale resta legato a quell’idea di avventura urbana: la salvezza sotto la pioggia, il rifugio per una chiamata d’emergenza, il set cinematografico di mille addii. Sono diventate reliquie. Non inutili, ma silenziose. Come se avessero smesso di parlare insieme a noi.

La cabina telefonica era il nostro confessionale laico. Abbiamo lasciato tra quelle pareti dichiarazioni d’amore disperate, bugie colossali ai genitori, pianti silenziosi e risate che facevano girare i passanti.

Forse non torneremo mai a usare una cabina telefonica. E probabilmente non ne sentiamo davvero il bisogno. Ma c’è qualcosa, in quel ricordo, che continua a parlarci.

Forse è la lentezza.

Forse è l’intimità.

O forse è solo il suono di una cornetta appoggiata male, mentre qualcuno diceva: “Pronto? Mi senti?”

E per un attimo, sì. Ci sentivamo davvero.

Curiosità: : È ancora possibile localizzare le cabine residue tramite lo strumento Trova Telefono Pubblico sul sito ufficiale di TIM.