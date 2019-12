‘Giocare’ con le opere d’arte: è l’ironico calendario di un gruppo di amici

«Francè, mettiti davanti alla ruota con le braccia larghe tipo Uomo Vitruviano che ti faccio una foto». Le intuizioni più originali iniziano sempre per caso o quasi sempre. Così è stato anche per Roberto che la notte di Natale ha chiesto ad un suo amico di posare davanti ad una delle luminarie allestite in città fingendo di essere il protagonista del disegno più famoso al mondo di Leonardo da Vinci. Un gioco, uno scatto da condividere sui social. Nulla in più.

Poi l’idea di realizzare con i suoi amici – Annachiara, Francesco, Simone, Giuseppe e Simone – un calendario originale con le foto che ‘ricreassero’ in qualche modo le opere d’arte. Nessuna pretesa di creare un ‘capolavoro’, nessuna presunzione di essere perfetti, anzi. È l’ironia il filo conduttore degli scatti. Ecco quindi la mano con sfera riflettente, l’opera più nota di Maurits Cornelis Escher. Un autoritratto, anzi un selfie, dell’artista olandese realizzato qualche secolo fa, nel 1935.

E ancora… la Creazione di Adamo, l’affresco di Michelangelo Buonarroti che si può ammirare, in tutta la sua perfezione sulla volta della Cappella Sistina, nei Musei Vaticani a Roma. La Nascita di Venere di Botticelli, esposto nella Galleria degli Uffizi di Firenze. L’urlo del pittore norvegese Edvard Munch, La Ragazza col turbante o come è conosciuta la Ragazza con l’orecchino di perla di Jan Vermeer. E poteva mai mancare la Monna Lisa di Leonardo da Vinci, la celebre Gioconda o Il Bacio di Klimt?

Insomma, da Gennaio a dicembre ogni scatto di un’opera d’arte casareccia strappa un sorriso. Clicca qui per scaricarlo.