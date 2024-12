Le immagini di Rosario Oliva per il Calendario 2025 della Direzione Investigativa Antimafia

Il Calendario 2025 della Direzione Investigativa Antimafia è focalizzato sul tema del “Follow the money” uno slogan reso popolare dal film docudrama del 1976 “Tutti gli uomini del Presidente”, che lo sceneggiatore della pellicola, William Goldman, attribuisce a Gola Profonda, l’informatore che ebbe un ruolo decisivo nel disvelamento dello scandalo Watergate e che suggeriva come la corruzione politica potesse essere portata alla luce esaminando i trasferimenti di denaro tra i responsabili degli illeciti.

L’opera, arricchita anche da suggestive immagini d’archivio e da una copertina d’autore realizzata dall’artista contemporaneo Rosario Oliva, muove proprio dalle origini “cinematografiche” del motto.

La mission della Dia viene raccontata nelle pagine del calendario istituzionale 2025 attraverso un percorso visivo e informativo, cronologico e logico, in cui vengono toccati una serie di contenuti chiave che vanno dalle prime apparizioni cinematografiche in cui si fa riferimento al concetto del “follow the money” e al contributo fondamentale di grandi magistrati, investigatori e professionisti nell’ideazione e nello sviluppo della lotta alle consorterie criminali attraverso il monitoraggio delle transazioni finanziarie.

Il tracciamento e l’analisi dei flussi finanziari rappresentano, infatti, una metodologia centrale nel contrasto alle mafie, resa ancora più efficace dall’apporto dell’expertise di tutte le Forze di polizia e dell’Amministrazione civile dell’Interno che trovano la giusta sintesi nella Dia.