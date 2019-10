Il mese di ottobre è appena cominciato, ma come di consueto la Polizia Provinciale di Lecce ha reso noto il calendario, dove sono indicati i tratti ‘monitorati’ dai tanto temuti autovelox e telelaser, gli occhi elettronici pronti ad immortalare tutte le infrazioni del Codice della Strada commesse dagli automobilisti che premono un po’ troppo il piede sull’acceleratore, violando i limiti di velocità imposti.

Attenzione anche alla postazione fissa sulla Lecce-Novoli, attiva sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro. Festivi compresi. Ma la provinciale 04 non è l’unica controllata.

Giorno per giorno, orario per orario, nel piano di prevenzione messo a punto da Palazzo dei Celestini sono indicate tutte le arterie del Salento, dove si possono incontrare i dispositivi che, di certo, non fanno sconti a nessuno.

C’è chi li considera un modo per fare cassa, ma la sicurezza è importante e bisogna considerare l’effetto deterrente che i misuratori di velocità, installati anche su punti ‘pericolosi’ che hanno fatto da teatro ad incidenti gravi, hanno sui guidatori. Si dovrebbero sempre rispettare le regole, compreso il limite massimo di velocità consentito e si dovrebbe limitare l’uso di smartphone alla guida. Spesso i cellulari distolgono l’attenzione dalla guida. La prundenza al volante, invece, non è mai troppa. E non solo per evitare le sanzioni che pesano sul portafoglio di una famiglia.

Scarica il calendario dei controlli sulle strade provinciali cliccando qui.