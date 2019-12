2020 alle porte e la Polizia Provinciale diffonde il calendario di autovelox e telelaser. Le postazioni di gennaio

È vero, siamo ancora a Natale, all’inizio del nuovo anno e ai suoi festeggiamenti manca ancora qualche giorno e tutto deve essere ancora programmato. C’è, però, chi si è portato avanti con il lavoro e, nel caso di specie, bene ha fatto. Bene ha fatto, perché il tema trattato è quello della sicurezza stradale.

Complici le scuole chiuse, un po’ più di tempo da dedicare a se stessi e ai propri familiari con gite fuoriporta, l’arrivo dei turisti in occasione delle festività e i molteplici eventi cui le tante amministrazioni comunali salentine danno vita sull’intero territorio, moltissime persone si metteranno alla guida per lasciare la città di residenza e recarsi altrove. Inevitabilmente, in questi casi, notevole è l’aumento del traffico e, conseguentemente, anche dei pericoli correlati a esso.

Una disattenzione, una distrazione, il limite di velocità leggermente superato possono causare incidenti che, anche se non dalle gravi conseguenze, potrebbero originare grandi ingorghi, oltre che multe a volte salatissime.

Ecco perché, per fare sì di ridurre al minimo i rischi, oltre alle regole del Codice della Strada, arriva in supporto la tecnologia e, nello specifico, quella degli autovelox e telelaser.

Gennaio si avvicina, ripetiamo, ma la Polizia Provinciale ha già diffuso il calendario delle postazioni autovelox e telelaser in provincia di Lecce. Un modo perché i cittadini alla guida possano mantenere la concentrazione e evitare le pesanti sanzioni e, soprattutto, gli incidenti.

Per consultare il calendario diffuso agli uffici di Palazzo dei Celestini per il mese di gennaio basta un clik. Scaricando l’allegato si potranno evitare brutte sorprese e conoscere nel dettaglio i giorni, le fasce orarie e il tratto di strada interessato per quanto riguarda gli autovelox. Stessa cosa per i telelaser.